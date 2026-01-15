Vallecrosia in lutto per la morte improvvisa di Graziano Balbis

Vallecrosia è in lutto per la morte improvvisa di Graziano Balbis, il padre del consigliere comunale di maggioranza Manuela Balbis.

Era conosciuto in città per essere stato, in passato, assessore con le deleghe al Centro Storico e alla Polizia Municipale della città della famiglia. Si era anche candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2013 con la lista civica “Vallecrosia Viva” però non vinse e così ricoprì il ruolo di consigliere comunale di minoranza fino al 2014 quando decise di dimettersi facendo così subentrare, al suo posto, Cristian Quesada. La sua improvvisa morte nell'ospedale di Pietra Ligure, all'età di 76 anni ha lasciato un vuoto nella comunità. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come un uomo di grande cuore, discreto, leale, che sapeva ascoltare, che si è sempre impegnato e reso disponibile per il bene della collettività. Amava la politica e Vallecrosia, in particolar modo il centro storico. Una passione che ha trasmesso alla figlia Manuela, mamma e commessa presso una tabaccheria, che a 47 anni, ha così deciso di mettersi in gioco per amministrare e migliorare la sua città.

Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social, come quello del vicesindaco Cristian Quesada, suo amico fraterno. "Con Graziano Balbis perdo una persona che per me è stata davvero importante. Non era solo un amico: era qualcuno su cui sapevo di poter contare, una presenza costante, attenta, capace di esserci nei momenti giusti, spesso in silenzio" - dice il vicesindaco Cristian Quesada ricordando Graziano Balbis - "Con lui ho condiviso parole semplici, consigli, confronti sinceri. Graziano aveva quel modo raro di prendersi cura degli altri, di ascoltare senza giudicare, di dire le cose come stavano ma sempre con rispetto. Per me è stato un riferimento umano, quasi un legame paterno, fatto di fiducia e di affetto vero. Ti ho voluto bene e tu ne hai voluto a me, senza bisogno di tante parole, perché tra noi bastavano la stima e la presenza. A questo legame si unisce anche l’amicizia con Manuela, un rapporto raro, autentico, fatto della stessa sincerità e dello stesso affetto. Un’amicizia preziosa, che custodirò con cura. Amava profondamente Vallecrosia e il suo centro storico perché lì vedeva le persone prima ancora dei luoghi. E quel modo di voler bene alla città era lo stesso che aveva nei rapporti: concreto, discreto e leale. Mi mancherai, Graziano. Mi mancherà il tuo esserci, il tuo modo di volermi bene. Ciao amico mio, ti terrò per sempre nel cuore, anche se oggi un pezzo lo hai portato via".

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia si stringe con profondo cordoglio attorno al consigliere comunale Manuela Balbis per la perdita improvvisa del caro padre Graziano. "Graziano era un uomo di grande cuore, sempre disponibile e profondamente legato al nostro centro storico, per il quale ha dato tanto con passione e generosità" - commenta l'Amministrazione Perri - "Abbiamo condiviso con lui momenti intensi e significativi durante la campagna elettorale, esperienze che resteranno indelebili nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Il suo ricordo continuerà a vivere nella comunità e nelle persone che ha incontrato lungo il suo cammino. A Manuela e alla sua famiglia va l’abbraccio sincero e le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione".

Il funerale di Graziano Balbis sarà sabato prossimo, il 17 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Vallecrosia Alta. La salma verrà poi tumulata nel civico cimitero. La redazione di Sanremonews.it porge sentite condoglianze al consigliere Manuela Balbis e alla sua famiglia.