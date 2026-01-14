Verezzo, mucche lasciate libere: trovato un vitello morto in una vasca irrigua, cresce l’allarme tra i residenti

Sembra non placarsi la vicenda, sollevata nei giorni scorsi, relativa alla presenza di una mandria di mucche lasciate libere nella zona di Verezzo, frazione di Sanremo. Dopo le forti proteste dei residenti della frazione matuziana, sia nella zona di San Donato che in quella di Sant’Antonio, ieri sera si è registrato un altro fatto che mette in allarme i residenti.

Una donna, infatti, si è trovata di fronte un vitello morto ed è poi emerso che l’animale sarebbe caduto in una vasca irrigua e sarebbe stato estratto senza vita e lasciato sul terreno. La donna ha dato l’allarme e, sul posto, sono intervenute le autorità competenti. L’animale è stato rimosso questa mattina ma, ovviamente, sarà compito delle forze dell’ordine preposte capire cosa sia accaduto per provocare la morte del vitello.

Dopo le rimostranze dei giorni scorsi, per i pericoli denunciati dai residenti, ora i timori per gli stessi aumentano ulteriormente. Da più parti, tra chi vive in frazione Verezzo, viene chiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale, per far luce su quanto sta accadendo.