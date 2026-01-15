 / Attualità

Attualità | 15 gennaio 2026, 10:25

Sanremo aderisce a 'Nati per Leggere': via libera al progetto per promuovere la lettura nella prima infanzia

L’assessore Dedali: “Un investimento per formare futuri adulti consapevoli e curiosi”

Il Comune di Sanremo ha aderito al programma nazionale “Nati per Leggere”, volto alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni. Un progetto dedicato alle famiglie per accrescere, attraverso la lettura condivisa, lo sviluppo culturale e affettivo dei bambini. Il programma, che si articola su base triennale, verrà realizzato all’interno della biblioteca civica  “Corradi”, nella sala ragazzi “Antonio Rubino”, che sarà arricchita con tappeti, cuscini, poltrone e i già presenti scaffali bassi ad uso dei bambini.

La biblioteca, confermandosi come luogo di cultura e di incontro per eccellenza, si propone di accogliere e sostenere le famiglie in questo percorso, offrendo uno spazio sicuro e stimolante per la lettura da parte dei bambini – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali Un vero investimento per il futuro per formare adulti consapevoli, curiosi e capaci di affrontare la vita con spirito critico e creativo”. In particolare, è previsto l’allestimento di spazi adeguati per l’accoglienza dei piccoli lettori e dei loro genitori, l’incremento di un’adeguata offerta libraria idonea all’età prescolare, la promozione delle proposte di lettura adatte ai più piccoli, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative di sensibilizzazione sulla lettura precoce rivolte a bibliotecari, pediatri, operatori sociosanitari, volontari e famiglie.

Gli obiettivi sono quindi quelli di trasformare la biblioteca in un punto di riferimento per genitori con bambini piccoli, offrendo spazi e materiale adatto alle diverse fasce di età, incoraggiando la lettura condivisa. I destinatari saranno infatti famiglie con bimbi da 0 a 6 anni e futuri genitori. “Attraverso la lettura, il gioco e l’esplorazione dei libri, si vogliono stimolare le prime competenze linguistiche e narrative dei bambini – aggiunge l’assessore Enza Dedali Questo progetto consentirà quindi di creare occasioni di incontro e confronto tra i genitori, favorendo lo scambio di esperienze e la socializzazione, anche con il supporto di figure professionali”.

Le attività previste saranno:
- “Nati per una storia”: incontri settimanali per bambini 0-3 e 4-6 anni con letture ad alta voce
- “Il libretto in culla”: incontri trimestrali per genitori in attesa e neogenitori sul valore della lettura precoce (in collaborazione con figure sanitarie)
- “Adesione ad eventi nazionali”: incontri annuali, in occasione della settimana di “Nati per Leggere” nel mese di novembre, con il coinvolgimento dell’intera comunità e l’organizzazione di eventi straordinari

