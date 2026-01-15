Sanremo aderisce a 'Nati per Leggere': via libera al progetto per promuovere la lettura nella prima infanzia

Il Comune di Sanremo ha aderito al programma nazionale “Nati per Leggere”, volto alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni. Un progetto dedicato alle famiglie per accrescere, attraverso la lettura condivisa, lo sviluppo culturale e affettivo dei bambini. Il programma, che si articola su base triennale, verrà realizzato all’interno della biblioteca civica “Corradi”, nella sala ragazzi “Antonio Rubino”, che sarà arricchita con tappeti, cuscini, poltrone e i già presenti scaffali bassi ad uso dei bambini.

“La biblioteca, confermandosi come luogo di cultura e di incontro per eccellenza, si propone di accogliere e sostenere le famiglie in questo percorso, offrendo uno spazio sicuro e stimolante per la lettura da parte dei bambini – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Un vero investimento per il futuro per formare adulti consapevoli, curiosi e capaci di affrontare la vita con spirito critico e creativo”. In particolare, è previsto l’allestimento di spazi adeguati per l’accoglienza dei piccoli lettori e dei loro genitori, l’incremento di un’adeguata offerta libraria idonea all’età prescolare, la promozione delle proposte di lettura adatte ai più piccoli, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative di sensibilizzazione sulla lettura precoce rivolte a bibliotecari, pediatri, operatori sociosanitari, volontari e famiglie.

Gli obiettivi sono quindi quelli di trasformare la biblioteca in un punto di riferimento per genitori con bambini piccoli, offrendo spazi e materiale adatto alle diverse fasce di età, incoraggiando la lettura condivisa. I destinatari saranno infatti famiglie con bimbi da 0 a 6 anni e futuri genitori. “Attraverso la lettura, il gioco e l’esplorazione dei libri, si vogliono stimolare le prime competenze linguistiche e narrative dei bambini – aggiunge l’assessore Enza Dedali – Questo progetto consentirà quindi di creare occasioni di incontro e confronto tra i genitori, favorendo lo scambio di esperienze e la socializzazione, anche con il supporto di figure professionali”.

Le attività previste saranno:

- “Nati per una storia”: incontri settimanali per bambini 0-3 e 4-6 anni con letture ad alta voce

- “Il libretto in culla”: incontri trimestrali per genitori in attesa e neogenitori sul valore della lettura precoce (in collaborazione con figure sanitarie)

- “Adesione ad eventi nazionali”: incontri annuali, in occasione della settimana di “Nati per Leggere” nel mese di novembre, con il coinvolgimento dell’intera comunità e l’organizzazione di eventi straordinari