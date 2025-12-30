Sanremo: arriva l'ok dal comune, stanziati 78mila euro per allestire la 'Passeggiata dei Campioni' sulla ciclabile

Nei giorni di ‘Sanremo Giovani’ è stata apposta l’ultima targa con il vincitore del Festival 2025 e, come anticipato nei mesi scorsi, ora prenderà corpo anche un’altra iniziativa legata ad una manifestazione iconica della città dei fiori, la ‘Milano-Sanremo’.

Nei mesi scorsi l’assessore al turismo e allo sport, Alessandro Sindoni, lo aveva già annunciato: “Se c’è la passeggiata dei cantanti, può anche esserci quella dei campioni”. Ed ora l’idea diventa realtà.

Nei giorni scorsi, infatti, il comune matuziano ha stanziato la cifra necessaria per far partire il progetto, che si attesta a quasi 78mila euro. La ‘Walk of fame’ sarà allestita sulla pista ciclabile nella zona della passeggiata Imperatrice e, come evidenziato nei mesi scorsi dall’assessore Sindoni, sarà una nuova attrattiva per i turisti che arriveranno a Sanremo.

In molti, infatti, già osservano con curiosità le ‘piastrelle’ dei vincitori del Festival ed ora potranno anche vedere quelle dei campioni delle due ruote, che hanno vinto nella città dei fiori la ‘Classicissima di Primavera’.