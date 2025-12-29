Ventimiglia si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica sabato 10 gennaio

Ventimiglia si prepara a vivere un momento storico e di grande emozione: la città è stata ufficialmente scelta dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 come una delle tappe del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica in vista dei Giochi Olimpici Invernali.

Il viaggio della Fiamma, partito a inizio dicembre, attraverserà numerose città italiane e si concluderà con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ventimiglia avrà l’onore di accoglierla sabato 10 gennaio, con arrivo previsto alle ore 15.05 e una durata complessiva dell’evento di circa 30 minuti.

Il percorso individuato dall’Organizzazione partirà dalle “Logge Padel Hub” di via Tacito, per poi proseguire lungo passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma, con arrivo finale davanti al centro studi.

Il passaggio della Fiamma nel Comune di Ventimiglia avverrà in modalità agile, attraverso il cosiddetto “Spider Convoy”, una formula organizzativa che consente l’attivazione della Fiamma Olimpica e lo svolgimento della staffetta con i tedofori anche quando il convoglio principale è in fase di trasferimento. Si tratta di un’opportunità fondamentale per il territorio, che permette di coinvolgere località non direttamente attraversate dal percorso principale del convoglio.

È prevista la percorrenza di un tratto di staffetta di circa un chilometro, con il coinvolgimento di tedofori individuati dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, che si alterneranno ogni 200 metri nel portare la Fiamma Olimpica lungo il tracciato definito. Il tratto individuato all’interno del Comune di Ventimiglia è consultabile al seguente link: Spider - Percorso Ventimiglia- sabato 10 gennaio 2026 - Google My Maps

«Siamo lieti che la Fondazione Milano-Cortina abbia scelto il nostro Comune per il passaggio della Fiamma Olimpica – dichiarano il Sindaco, On. Flavio Di Muro e l’Assessore allo Sport, Serena Calcopietro. Si tratta di un evento di straordinaria importanza, che mette al centro lo sport e i valori positivi che esso rappresenta: inclusione, impegno, rispetto e condivisione. Ventimiglia saprà accogliere questo momento con entusiasmo e partecipazione. Abbiamo avviato interlocuzioni con tutte le associazioni sportive del territorio perché siamo convinti che il loro coinvolgimento contribuirà in maniera determinante alla riuscita di questo evento di portata storica e alla risonanza che un appuntamento di questo livello merita. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a seguire il passaggio della Fiamma lungo il percorso. L’evento sarà arricchito dalla presenza delle bande musicali, degli sbandieratori e di numerose realtà associative cittadine, trasformando il passaggio della Fiamma in una vera e propria festa per l’intera comunità».

L’Amministrazione comunale ringrazia inoltre il Liceo Aprosio di Ventimiglia per la preziosa collaborazione: l’istituto ospiterà temporaneamente i tedofori, mettendo a disposizione le proprie strutture per consentire loro di cambiarsi e prepararsi allo svolgimento delle attività.

Il passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica sarà disciplinato da un’apposita ordinanza di viabilità, con divieti e modifiche alla circolazione che verranno comunicate nei prossimi giorni.