San Lorenzo al Mare: Cenone di Capodanno all’Hotel Riviera dei Fiori per salutare il 2026 in arrivo

La notte più attesa dell’anno si accende di gusto e raffinatezza all’Hotel Riviera dei Fiori. Per mercoledì 31 dicembre la struttura propone un Cenone di Capodanno d’autore nella suggestiva cornice del suo ristorante Le Camelie, direttamente affacciato sul Mar Ligure.

Un’esperienza pensata per celebrare l’arrivo del 2026 anno tra mare d’inverno, atmosfera festosa e alta cucina, dove ogni dettaglio è studiato per trasformare San Silvestro in un ricordo speciale. Luci soffuse, decorazioni eleganti e il suono delle onde fanno da sfondo a una serata che unisce convivialità, tradizione e creatività gastronomica.

Il menù di Capodanno, firmato dagli chef del Riviera dei Fiori, accompagna gli ospiti in un percorso di sapori ricercati. Si apre con il Benvenuto de “Le Camelie”, antipasti a base di polpo arrostito con crema di patate e tartare di manzo con uovo, per poi proseguire con due primi piatti che esaltano mare e terra: risotto con bisque di gamberi e crema al mascarpone e ravioli all’anatra con burro e timo.

Come portate principali, la proposta prevede una raffinata spigola con crema di sedano rapa e le costine di agnello con patate dolci, fino al dessert che celebra la dolcezza delle feste: pera al vino rosso con cannella e crema al mascarpone. A mezzanotte, immancabile il buffet della tradizione con zampone, lenticchie e panettone, simbolo di buon auspicio per l’anno che verrà.

Il Cenone di Capodanno è proposto al costo di 130 euro a persona (bevande escluse). I posti disponibili sono in fase di esaurimento.

Per Info e prenotazioni:

Tel. +39 0183 745100

Email: reservation@hotelrivieradeifiori.it

Sito internet: www.hotelrivieradeifiori.it

Tra sapori d’eccellenza, atmosfera esclusiva e il brindisi più emozionante dell’anno, l’Hotel Riviera dei Fiori invita a salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 con stile, gusto e la bellezza senza tempo del mare.