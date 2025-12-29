Ventimiglia, festa della comunità nella chiesa di San Nicola da Tolentino: special guest il vescovo Suetta

Una santa messa per il 45° anniversario della benedizione della chiesa di San Nicola da Tolentino a Ventimiglia e un incontro con i movimenti e le associazioni che operano nella diocesi Ventimiglia-Sanremo si sono svolti nel pomeriggio di sabato 20 dicembre alla presenza del vescovo Antonio Suetta e della Cdal in occasione della Festa della comunità.

Dopo la celebrazione religiosa e lo scambio degli auguri svoltesi nella chiesa di San Nicola da Tolentino il vescovo Suetta ha incontrato la signora Fernanda di 107 anni, la più longeva iscritta all’Azione Cattolica d’Italia, insieme alla sua figlioccia Marisa di 91 anni e alcuni parrocchiani.

La Cdal, la Consulta delle associazioni laicali, ogni anni prepara, infatti, la messa di Natale, la Veglia di Pentecoste e le assemblee in diversi momenti dell’anno. È un organismo in cui i movimenti si confrontano e lavorano insieme attraverso i diversi carismi incontrati. E' stato, perciò, un bel momento di incontro e confronto per tutti i presenti.