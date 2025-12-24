Festività natalizie a Dolceacqua, sante messe e concerti nella parrocchia di Sant'Antonio Abate (Foto)

Sante messe e concerti nella parrocchia di Sant'Antonio Abate a Dolceacqua in occasione delle festività natalizie.

Secondo il programma diversi appuntamenti riuniranno la comunità per momenti di preghiera e divertimento. Mercoledì 24 dicembre alle 17 vi sarà la santa messa vespertina mentre alle 23 è prevista la santa messa solenne della notte santa con la presenza del coro parrocchiale; giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, le sante messe solenni saranno alle 11.15 e alle 17; venerdì 26 dicembre alle 17 verrà celebrata la santa messa mentre alle 18.30 andrà in scena il concerto natalizio della banda musicale cittadina; domenica 28 dicembre, solennità della sacra famiglia, verranno celebrate sante messe alle 11.15 e alle 17 con la benedizione delle famiglie; mercoledì 31 dicembre alle 17 vi sarà la santa messa di fine anno con il canto del Te Deum mentre alle 23.30 sono previste l'Adorazione e la preghiera in attesa del nuovo anno.

Giovedì 1 gennaio, solennità della Madre di Dio, vi saranno sante messe alle 11.15 e alle 17; domenica 4 gennaio le sante messe sono previste alle 11.15 e alle 17 mentre alle 19 vi sarà il concerto natalizio del Coro Nova Tempora; martedì 6 gennaio, Epifania del Signore, la santa messa verrà celebrata alle 11.15 con la presenza del Coro Jeremiae Cantores di Torino mentre domenica 11 gennaio, battesimo del Signore, la santa messa sarà alle 11.15.