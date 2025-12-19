Spinosi (M5S) attacca dopo il voto provinciale: “Altro che trionfo, la realtà del Ponente è sotto gli occhi di tutti”

“Con la rielezione di Claudio Scajola e il trionfo della lista ‘Riviera dei Fiori e delle Alpi – Scajola Presidente’, il nuovo Consiglio provinciale appare già scritto: 9 seggi per la maggioranza, 1 per il centrosinistra. Ma mentre i giornali celebrano il ‘risultato clamoroso’ di Flavio Di Muro, primo eletto e sindaco di Ventimiglia, la realtà urla più forte dei sorrisi di facciata”. Ad affermarlo è Maria Spinosi del Movimento 5 Stelle intemelio che spiega: “Ventimiglia, sotto la sua amministrazione, è un disastro a cielo aperto: sporcizia ovunque, sicurezza assente, prospettive sociali e lavorative inesistenti, il più alto tasso di abbandono scolastico e una crescita della criminalità preoccupante. E oggi Di Muro viene applaudito come se fosse un modello da imitare?".

"È questo il ‘baricentro politico’ che il Ponente deve festeggiare? È questa la politica locale di qualità che ci viene proposta, mentre la nostra provincia precipita sempre più in fondo alle classifiche di qualità della vita, conquistando l’81° posto su scala nazionale? I nostri giovani hanno già capito: qui non ci sono progetti, non ci sono risultati, solo slogan vuoti, tavoli inutili e arroganza al potere. E noi dovremmo essere contenti di cosa, esattamente? Che chi ha governato male continui a governare? Il vero dato politico è chiaro: la Provincia di Imperia paga il conto della mediocrità, dell’inconcludenza e della gestione indecente. E nessun applauso - conclude Spinosi - potrà nascondere la realtà”.



