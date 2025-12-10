L'assessore al turismo Luca Lombardi ha portato i saluti della Regione ai 'Nobel Days'

“I Nobel Days, giunti al settimo anno, stanno realizzando l’obiettivo di creare una coinvolgente sinergia tra l'Italia e la Svezia sia in campo culturale che turistico che si sta progressivamente ampliando e valorizzando. Il nome e l’eredità di Alfred Nobel continuano a rappresentare un simbolo universale di ingegno, progresso e grande valore umano: un nome che, attraverso i premi a lui dedicati, ha saputo trasformarsi in uno straordinario strumento di promozione della conoscenza, dell’eccellenza e della pace nel mondo. Un esempio di come un’eredità possa diventare veicolo di valori, ispirazione e prestigio internazionale”.

Così l'assessore al Turismo Luca Lombardi, che ha portato i saluti della Regione Liguria ai “Nobel Days” di Villa Nobel di Sanremo nella serata dell'assegnazione dei premi a Stoccolma.

