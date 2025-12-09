Sanremo opsita "Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale", l'iniziativa per l’ambiente e la comunità tra volontariato e spirito natalizio

Domenica 14 dicembre, alle ore 9:30, con ritrovo al Sottopasso Imperatrice, Sanremo ospiterà l’iniziativa “Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale”, un appuntamento che unisce la cura dell’ambiente al valore della condivisione e alla gioia delle festività. L’evento nasce dalla collaborazione tra Fidapa Sanremo, Lega Navale e Famija Sanremasca, tre realtà cittadine che hanno scelto di regalare alla comunità un gesto concreto di attenzione verso il territorio.

I partecipanti, armati di pinze, guanti e cappellino natalizio, percorreranno insieme il tratto di passeggiata a mare raccogliendo piccoli rifiuti abbandonati lungo il percorso. Un gesto semplice ma significativo, che trasforma la cura dell’ambiente in un momento di festa e di partecipazione collettiva. L’iniziativa vuole ricordare che il rispetto per il mare e per la città è un dono che dura tutto l’anno, e che ogni piccolo contributo può diventare un segno di speranza per il futuro.

«Vogliamo che questo momento sia una festa per tutti – ha spiegato la presidente Manuela Galli – un’occasione per stare insieme, fare qualcosa di utile e vivere lo spirito del Natale in modo autentico, con un’azione che unisce cura, allegria e partecipazione».

L’invito è rivolto a grandi e piccini, che potranno partecipare liberamente e contribuire, anche solo per un’ora, a rendere Sanremo più pulita e accogliente. Si consiglia di portare con sé guanti, pinze e un cappellino natalizio per entrare appieno nello spirito dell’iniziativa.