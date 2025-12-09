Camporosso, ignoti danneggiano mimosa piantata dai bimbi per la Festa dell’Albero (Foto)

Danneggiato un albero nei giardini pubblici adiacenti al centro storico di Camporosso. Si tratta di una mimosa pendula che era appena stata messa a dimora, in occasione della Festa dell’Albero, insieme ai bambini della scuola primaria di Camporosso capo, veri protagonisti dell’iniziativa.
Ignoti hanno, infatti, tolto rami e foglie alla pianta. "Un episodio davvero spiacevole" - commenta l'assessore di Camporosso Sara Canale - "E' stato gravemente danneggiato dall’inciviltà di alcuni frequentatori del parco. La pianta è stata spogliata completamente di rami e foglie. I bambini, che avevano partecipato con entusiasmo e orgoglio alla messa a dimora del nuovo albero, sono molto tristi per quanto accaduto. Stiamo valutando se la pianta possa riprendersi o se sarà necessario sostituirla ma resta la grande amarezza per un gesto che va contro il senso civico e il rispetto dell’ambiente".
"Riteniamo importante dare visibilità a questo fatto per sensibilizzare la comunità e, soprattutto, per sostenere i più piccoli nel comprendere quanto sia fondamentale proteggere il bene comune e, in particolare, l'ambiente, la natura e gli alberi, che rappresentano un patrimonio fondamentale per il nostro pianeta" - afferma Canale - "Il comune di Camporosso, infatti, è da sempre in prima linea nel sostenere l’importanza degli alberi e del verde pubblico. Da anni porta avanti l’iniziativa di piantare un nuovo albero per ogni nuovo nato, come avvenuto anche quest’anno, rafforzando così un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente e la creazione di un futuro più sostenibile".