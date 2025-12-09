 / Cronaca

Cronaca | 09 dicembre 2025, 12:11

Camporosso, ignoti danneggiano mimosa piantata dai bimbi per la Festa dell’Albero (Foto)

"E' stata spogliata completamente di rami e foglie. Un gesto che va contro il senso civico e il rispetto dell’ambiente", dice l'assessore Sara Canale

Danneggiato un albero nei giardini pubblici adiacenti al centro storico di Camporosso. Si tratta di una mimosa pendula che era appena stata messa a dimora, in occasione della Festa dell’Alberoinsieme ai bambini della scuola primaria di Camporosso capo, veri protagonisti dell’iniziativa.

Ignoti hanno, infatti, tolto rami e foglie alla pianta. "Un episodio davvero spiacevole" - commenta l'assessore di Camporosso Sara Canale - "E' stato gravemente danneggiato dall’inciviltà di alcuni frequentatori del parco. La pianta è stata spogliata completamente di rami e foglie. I bambini, che avevano partecipato con entusiasmo e orgoglio alla messa a dimora del nuovo albero, sono molto tristi per quanto accaduto. Stiamo valutando se la pianta possa riprendersi o se sarà necessario sostituirla ma resta la grande amarezza per un gesto che va contro il senso civico e il rispetto dell’ambiente".

"Riteniamo importante dare visibilità a questo fatto per sensibilizzare la comunità e, soprattutto, per sostenere i più piccoli nel comprendere quanto sia fondamentale proteggere il bene comune e, in particolare, l'ambiente, la natura e gli alberi, che rappresentano un patrimonio fondamentale per il nostro pianeta" - afferma Canale - "Il comune di Camporosso, infatti, è da sempre in prima linea nel sostenere l’importanza degli alberi e del verde pubblico. Da anni porta avanti l’iniziativa di piantare un nuovo albero per ogni nuovo nato, come avvenuto anche quest’anno, rafforzando così un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente e la creazione di un futuro più sostenibile".

Elisa Colli

