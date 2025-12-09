Camporosso, ignoti danneggiano mimosa piantata dai bimbi per la Festa dell’Albero (Foto)

Ignoti hanno, infatti, tolto rami e foglie alla pianta. "Un episodio davvero spiacevole" - commenta l'assessore di Camporosso Sara Canale - "E' stato gravemente danneggiato dall’inciviltà di alcuni frequentatori del parco. La pianta è stata spogliata completamente di rami e foglie. I bambini, che avevano partecipato con entusiasmo e orgoglio alla messa a dimora del nuovo albero, sono molto tristi per quanto accaduto. Stiamo valutando se la pianta possa riprendersi o se sarà necessario sostituirla ma resta la grande amarezza per un gesto che va contro il senso civico e il rispetto dell’ambiente".