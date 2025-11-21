 / Attualità

Camporosso, rispetto dell’ambiente: bimbi delle scuole celebrano la Festa degli Alberi (Foto)

"Un’iniziativa che rafforza il legame tra scuola, comunità e natura ricordando a tutti che il futuro si costruisce con piccoli gesti di responsabilità e cura", dice il sindaco Gibelli

Camporosso celebra la Festa degli Alberi. I bambini delle scuole, questa mattina, hanno messo a dimora alcune piante.

Un momento di condivisione e riflessione sull'importanza degli alberi e del rispetto dell'ambiente. "In occasione della Festa degli Alberi 2025, gli alunni delle scuole di Camporosso hanno preso parte a una mattinata dedicata alla natura e alla cura del territorio" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Guidati dalle insegnanti, i bambini hanno messo a dimora una mimosa e una sophora, due piante simboliche per celebrare il rispetto dell’ambiente e l’impegno verso un futuro più sostenibile".

"Il gesto semplice ma significativo della piantumazione è stato accompagnato da momenti di condivisione e riflessione sull’importanza degli alberi per la vita quotidiana, per la biodiversità e per il benessere delle nuove generazioni" - dice il primo cittadino - "Un’iniziativa che rafforza il legame tra scuola, comunità e natura, ricordando a tutti che il futuro si costruisce con piccoli gesti di responsabilità e cura".

