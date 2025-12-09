Visita istituzionale a Taggia del presidente del consiglio comunale di Vallecrosia Paolo Cuneo (Foto)

Visita istituzionale a Taggia del presidente del consiglio comunale di Vallecrosia Paolo Cuneo.

Era presente insieme ai presidenti del consiglio comunale della provincia di Imperia. "Un’importante occasione per scambiare idee, visioni e metodi di lavoro, rafforzando la collaborazione tra i nostri territori e consolidando un dialogo costruttivo per il futuro" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Un sentito ringraziamento al presidente del consiglio di Taggia, Daniele Festa, per l’accoglienza e la disponibilità".

"L’appuntamento sarà rinnovato nel 2026 con nuovi incontri programmati negli altri comuni della provincia" - sottolinea - "Insieme, per una Provincia sempre più unita e proiettata verso il domani".