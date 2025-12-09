Un ponte di pace e vicinanza tra popoli, Seborga accende "L'albero della solidarietà Italia-Armenia" (Foto)

Un albero della solidarietà è stato posizionato e acceso in piazza Martiri della Libertà a Seborga in occasione delle festività natalizie con l'intento di creare un ponte di pace e vicinanza tra Italia e Armenia.

Alto undici metri è stato decorato con luci solari e con palline trasparenti che contengono i disegni dei bambini del comprensorio scolastico ligure e degli armeni rifugiati, che sono stati costretti a lasciare le proprie case durante l’attacco dell’Azerbaijan. L’albero rappresenta i colori della bandiera dell’Armenia e parla di solidarietà, di bambini che hanno perso tutto e di altri bambini che decidono di non lasciarli soli. L’iniziativa, realizzata dalle scuole del territorio, come l'Istituto Comprensivo di Vallecrosia e della val Verbone (San Biagio, Perinaldo, Soldano) e dei bambini di Seborga, insieme a LumiBear S.R.L., Pro Seborga, gli Scout di Taggia, la Regione Liguria e in collaborazione con l’UNHCR Armenia e l’Ambasciata Italiana a Yerevan, rappresenta perciò un simbolo potente di vicinanza tra popoli. Un modo per sostenere i bambini e le famiglie armene rifugiate che hanno perso case e villaggi e creare un ponte di pace dalla Liguria a Yerevan.

Durante l’evento erano presenti The Scouts del comprensorio, l’arpa celtica con Monica Zantedeschi e i bambini che hanno cantato insieme creando un’atmosfera magica e intensa. All'inaugurazione erano presenti anche la principessa Nina, il consigliere regionale Veronica Russo e il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. "Ho avuto il piacere di partecipare, in rappresentanza della Regione Liguria, all’inaugurazione dell’Albero di Natale solidale Italia–Armenia, un progetto ricco di significato che unisce la nostra Riviera ai bambini rifugiati armeni attraverso il linguaggio universale della creatività" - afferma il consigliere regionale Veronica Russo - "È un’iniziativa che ho seguito fin dalla sua nascita, passo dopo passo, vedendola crescere fino a diventare un simbolo concreto di solidarietà e collaborazione tra comunità lontane ma profondamente vicine nei valori. Un grazie speciale a Flavio Gorni e a LumiBear S.R.L. per aver dato vita a questo progetto, ma soprattutto ai bambini dell’Istituto Comprensivo di Vallecrosia, che con le loro palline decorate hanno portato sull’albero colore, speranza e un messaggio che va ben oltre i confini geografici".

L’albero si potrà ammirare fino al 6 gennaio e poi verrà ripiantato in un luogo privato dove potrà continuare a vivere. "Ho partecipato con grande piacere all’inaugurazione dell’Albero di Natale solidale Italia–Armenia a Seborga, un progetto che porta con sé un messaggio di pace, condivisione e vicinanza tra comunità diverse. Desidero ringraziare Flavio Gorni e LumiBear S.R.L. per l’invito, ma soprattutto i bambini e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Vallecrosia, che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione delle decorazioni dell’albero" - commenta il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Vedere le loro creazioni esposte accanto ai disegni dei bambini rifugiati armeni è stato emozionante e profondamente significativo. Un gesto semplice ma capace di costruire un ponte simbolico tra la nostra città e chi vive situazioni difficili, ricordandoci quanto i più piccoli possano essere ambasciatori naturali di solidarietà".