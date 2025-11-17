Un ponte di pace e vicinanza tra popoli, a Seborga si accende "L'albero della solidarietà Italia-Armenia" (Foto)

Un albero della solidarietà verrà posizionato e acceso a Seborga dall'8 dicembre al 6 gennaio in occasione delle festività natalizie con l'intento di creare un ponte di pace e vicinanza tra Italia e Armenia.

Sarà decorato con palline trasparenti che conterranno i disegni dei bambini del comprensorio scolastico ligure e degli armeni rifugiati, che sono stati costretti a lasciare le proprie case durante l’attacco dell’Azerbaijan. "Il cuore dell’iniziativa è semplice e immenso: i bambini italiani scambieranno i propri disegni con i bambini armeni rifugiati. I disegni saranno custoditi dentro le palline dell’albero natalizio" - spiegano gli ideatori dell'iniziativa - "Un gesto che non ha bisogno di traduzioni. Un disegno che viaggia è un abbraccio. È un 'ti penso', un 'non sei solo', un 'tornerai a stare bene', perché quando sono i bambini a parlare ai bambini, non serve altro. L’albero sarà inaugurato con un collegamento ufficiale con la presidente dell’UNHCR Armenia, che racconterà la situazione dei bambini e ringrazierà la comunità ligure per la sensibilità dimostrata".

L’iniziativa, realizzata dalle scuole del territorio insieme a LumiBear S.R.L., Pro Seborga, gli Scout di Taggia, la Regione Liguria e in collaborazione con l’UNHCR Armenia e l’Ambasciata Italiana a Yerevan, rappresenta un simbolo potente di vicinanza tra popoli. I bambini parlano così ai bambini creando un ponte di pace dalla Liguria a Yerevan. "A Seborga si accenderà un Natale diverso: fatto di mani piccole, di colori, di disegni che attraversano migliaia di chilometri per raggiungere altri bambini che oggi vivono una delle situazioni umanitarie più delicate d’Europa" - fanno sapere gli ideatori dell'iniziativa - "Dopo l’invasione, oltre 100.000 persone si sono riversate verso Yerevan. Tra loro ci sono anche 30.000 bambini dei quali molti hanno perso i genitori o non sanno dove siano. Sono così fuggiti sotto i bombardamenti e i droni kamikaze, senza poter portare vestiti, libri, giocattoli o materiale scolastico. Oggi vivono ospitati da famiglie che li accolgono con una generosità commovente ma che non possono supplire a tutto ciò che è stato perso. Per questo, entro febbraio, tramite un’associazione collegata al progetto verrà consegnato all’UNHCR Armenia un contributo oneroso, destinato a tute sportive e soprattutto a materiale didattico per le scuole armene, che è la necessità più urgente".