"Et in terra pax", il Coro Troubar Clair si esibisce a Vallecrosia (Foto)

Il Coro Troubar Clair si esibisce nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia. Questa sera, il 7 dicembre, alle 20.45, verrà proposto "Et in terra pax", un concerto di beneficenza pro Caritas parrocchiale.

"Il 7 dicembre proponiamo un concerto di Natale alla vigilia dell'Immacolata. Avrà uno scopo benefico" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Il Coro Troubar Clair torna ad esibirsi a San Rocco, ormai è diventato un appuntamento tradizionale in parrocchia".

"Un evento per vivere lo spirito del Natale attraverso la musica. Sarà un momento molto bello e importante perché racconteremo anche le diverse iniziative della nostra Caritas" - dice don Rito - "Vi aspettiamo numerosi".