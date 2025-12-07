 / Eventi

Eventi | 07 dicembre 2025, 07:12

"Et in terra pax", il Coro Troubar Clair si esibisce a Vallecrosia (Foto)

Concerto di beneficenza pro Caritas parrocchiale

&quot;Et in terra pax&quot;, il Coro Troubar Clair si esibisce a Vallecrosia (Foto)

Il Coro Troubar Clair si esibisce nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia. Questa sera, il 7 dicembre, alle 20.45, verrà proposto "Et in terra pax", un concerto di beneficenza pro Caritas parrocchiale.

"Il 7 dicembre proponiamo un concerto di Natale alla vigilia dell'Immacolata. Avrà uno scopo benefico" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Il Coro Troubar Clair torna ad esibirsi a San Rocco, ormai è diventato un appuntamento tradizionale in parrocchia".

"Un evento per vivere lo spirito del Natale attraverso la musica. Sarà un momento molto bello e importante perché racconteremo anche le diverse iniziative della nostra Caritas" - dice don Rito"Vi aspettiamo numerosi".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium