Regione, Assessore Scajola premia Viola Motosso e la crew Fresh’n Clean Junior: "Orgoglio della Liguria"

L’assessore regionale al fondo sociale europeo Marco Scajola ha premiato, nella serata di ieri, i giovani talenti imperiesi della palestra Creativa, la crew Fresh’n Clean Junior, reduci dal World of Dance Summit di Los Angeles, uno degli eventi più prestigiosi al mondo dedicati alla street dance, svoltosi dal 17 al 21 luglio 2025.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate due targhe, una alla ballerina Viola Motosso, 16 anni, proclamata Campionessa del Mondo di Battle All Styles Under 18 e una all’intera crew composta da cinque giovani ballerini imperiesi, Blaise Sasso, Carlotta Guaita, Haron Nabawy, Irene Scalzo e Viola Motosso, guidati dal coach Simone Stella, grazie al quale il gruppo ha conquistato uno straordinario 6° posto nella competizione coreografica, un risultato mai raggiunto prima da un team italiano.

"Questi giovani sono un orgoglio per Imperia e per tutta la Liguria - dichiara l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola - con il loro talento e il loro impegno hanno ottenuto risultati straordinari in una competizione mondiale. È giusto valorizzare il loro percorso e sostenere i sogni dei ragazzi che, con passione, portano in alto il nostro territorio. La Regione Liguria investe con convinzione nello sport e nei giovani. Grazie al Fondo Sociale Europeo finanziamo progetti dedicati ai giovani, ad esempio 'DoteSport', iniziativa pensata per sostenere i ragazzi e favorire il loro accesso alle attività sportive".