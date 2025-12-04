Pompeiana, via libera al progetto da 247 mila euro per il recupero degli antichi lavatoi e la riqualificazione di via De Gasperi

L'amministrazione di Pompeiana ha approvato ufficialmente il progetto esecutivo per il recupero degli antichi lavatoi e la manutenzione straordinaria di un tratto di via Alcide De Gasperi, importante collegamento tra la Borgata Soprana e la Borgata Sottana. L’intervento rientra nel Bando di rigenerazione urbana della Regione Liguria, finanziato con DGR n. 162 del 23 febbraio 2024, e prevede un investimento complessivo di 247.000 euro.

La delibera è stata approvata all’unanimità dal sindaco Vincenzo Lanteri, dal vicesindaco Fabrizio Bucci e dall’assessore Ornella Ginatta. Il progetto è stato redatto dall’architetto Carla Del Mastro, con studio tecnico ad Arma di Taggia, ed è stato suddiviso in due lotti funzionali, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti (art. 58 del D.Lgs. 36/2023), per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese

Il primo lotto riguarda il recupero degli antichi lavatoi, un intervento di grande valore storico e identitario per il paese, che prevede opere di consolidamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’area. Il secondo interessa la manutenzione straordinaria di via Alcide De Gasperi, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza del collegamento tra le due borgate, migliorando la qualità urbana del centro storico. Entrambi i progetti sono corredati da tutta la documentazione tecnica necessaria: computi metrici, capitolati, cronoprogrammi, piano di sicurezza, relazioni tecniche e tavole progettuali

L’importo complessivo delle opere è così suddiviso: 175.062,73 euro per i lavori, 13.363,81 euro per gli oneri della sicurezza, 38.513,80 euro di IVA, 26.259,41 euro per le spese tecniche, 3.501,25 euro per il RUP e 3.662,81 euro per imprevisti e allacciamenti. Il progetto è inserito nel bilancio di previsione 2025 e finanziato in parte con contributo regionale e in parte con fondi comunali. La Giunta ha inoltre nominato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il ragioniere Fulvio Arnaldi, che seguirà tutte le fasi operative fino all’affidamento e all’esecuzione dei lavori. Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a valorizzare il patrimonio storico, migliorare la sicurezza urbana e rafforzare l’attrattività del centro storico di Pompeiana, inserendosi nel più ampio programma regionale di rigenerazione dei borghi liguri.