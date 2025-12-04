Ospedaletti mette all’asta un alloggio comunale: pubblicato il bando per la seconda gara, offerte entro il 22 gennaio 2026

Il Comune di Ospedaletti ha avviato la seconda asta pubblica per l’alienazione di un alloggio di proprietà comunale situato in via Papa Giovanni XXIII n. 11, completo di box auto pertinenziale. Il bando, pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, rientra nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2025–2027 e prevede la vendita dell’immobile attraverso il sistema dell’asta con offerte segrete, con termine per la presentazione delle domande fissato alle ore 12 del 22 gennaio 2026.

L’alloggio, identificato catastalmente al foglio 9 particella 255 sub 2, si trova al primo piano e ha una superficie catastale lorda di 85 metri quadrati. La vendita comprende inoltre il box auto pertinenziale, vincolato alla stessa unità immobiliare come disposto dalla legge Tognoli, ubicato sempre in via Papa Giovanni XXIII al piano terra, con una superficie di 21 metri quadrati.

Il prezzo a base d’asta è stato stabilito in 247.500 euro, già ridotto del 10% come previsto per la seconda asta dal regolamento comunale sulle alienazioni. Per partecipare sarà necessario versare una cauzione pari al 10% del valore posto a base di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà il rialzo più elevato rispetto alla base economica fissata dall’ente. La gara si terrà lo stesso giorno della scadenza, giovedì 22 gennaio 2026, con inizio alle 12.30.

La partecipazione è consentita sia a persone fisiche sia a persone giuridiche che non si trovino in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Per i privati cittadini sono richiesti la piena capacità civile e il possesso della cittadinanza italiana, europea o, per i cittadini di Paesi terzi, un permesso di soggiorno valido.

Per presentare l’offerta è obbligatoria la presa visione dell’immobile. Le visite sono disponibili il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12, previo appuntamento da richiedere via email o telefonicamente agli uffici comunali. Le domande di partecipazione dovranno pervenire in plico chiuso all’Ufficio Protocollo di via XX Settembre 34 mediante raccomandata, corriere autorizzato o consegna a mano.

Un avviso sintetico diffuso dal Comune richiama i punti principali del bando e conferma le scadenze e le modalità di partecipazione, rinviando al documento ufficiale per la consultazione completa di tutti i requisiti e degli allegati. L’asta rappresenta un nuovo passo nel percorso di razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale avviato dall’amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare gli immobili non più strategici e recuperare risorse da reinvestire nei servizi e negli interventi pubblici.