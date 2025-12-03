Ventimiglia: al Forte dell’Annunziata il primo Salone dell’Orientamento

Ventimiglia si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore educativo e sociale: domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 9.00, presso il Forte dell’Annunziata, si svolgerà per la prima volta il Salone dell’Orientamento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare agli studenti degli istituti comprensivi del territorio l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado, accompagnandoli in un momento cruciale del loro percorso scolastico: la scelta della scuola superiore.

Il salone rappresenta un’occasione unica per mettere in dialogo le diverse realtà scolastiche e offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una panoramica completa delle opportunità disponibili. Ogni istituto avrà modo di illustrare i propri indirizzi di studio, le attività curriculari ed extracurricolari, i progetti di innovazione e le prospettive future, così da consentire agli studenti di orientarsi con maggiore consapevolezza.

La scelta della scuola superiore è infatti un passaggio fondamentale, che segna l’inizio di un percorso di crescita personale e professionale. Il Salone dell’Orientamento intende supportare questo momento con strumenti concreti, informazioni chiare e la possibilità di un confronto diretto con docenti e dirigenti scolastici.

L’iniziativa, ospitata nella cornice storica e suggestiva del Forte dell’Annunziata, sottolinea l’importanza di investire sul futuro dei giovani e di creare occasioni di incontro tra istituzioni, scuole e famiglie. Un evento che si propone di diventare un appuntamento annuale, capace di accompagnare generazioni di studenti verso scelte consapevoli e percorsi formativi di qualità.

Domani mattina, dunque, Ventimiglia vivrà un momento significativo per la comunità scolastica e per l’intero territorio, con l’auspicio che il Salone dell’Orientamento possa consolidarsi come punto di riferimento per l’educazione e l’orientamento dei giovani.