Sanremo si accende di magia: le festività 2025 firmate Europa Palace

La Riviera dei Fiori si prepara a vivere un inverno speciale, fatto di luci, atmosfere e suggestioni che trasformano la città in un palcoscenico incantato. In questo scenario raffinato, l’Europa Palace, icona dell’ospitalità a cinque stelle, propone un calendario di appuntamenti esclusivi per celebrare le festività con stile: pranzi e cene gourmet, eventi musicali, scenografie luminose e momenti pensati per rendere indimenticabile il periodo più emozionante dell’anno.

Il programma prende avvio il 17 dicembre con “La Riviera del Gusto. Alto Adige – Sanremo: il viaggio del sapore dalle Dolomiti al Mar Ligure”. Una cena a quattro mani che vedrà protagonisti lo chef resident Alessandro Schiavon e lo chef stellato altoatesino Theodor Falser, pioniere della cucina sostenibile. Sette portate condurranno gli ospiti in un itinerario sensoriale dove l’anima alpina incontra il respiro mediterraneo, intrecciando aromi di bosco e freschezza costiera in un racconto gastronomico sorprendente.

Lo chef stellato altoatesino Theodor Falser

Il 25 dicembre sarà dedicato al tradizionale Pranzo di Natale presso il Rêve Bistrot, illuminato da scenografie accoglienti e luminose. Lo chef Schiavon proporrà un percorso culinario che celebra i sapori del Natale reinterpretati con delicatezza e poesia gastronomica. La sera, invece, il Rêve ospiterà La notte di Natale, un evento elegante e informale con la voce di Laura Torterolo accompagnata da un quartetto jazz, drink d’autore e giochi da tavolo per un after dinner originale e conviviale.

Il 31 dicembre l’Europa Palace accoglierà gli ospiti per un Capodanno scintillante: un menu ricercato sarà accompagnato dall’energia della musica dal vivo con la super star inglese Marli e il gruppo “Epic Soul Sessions”. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con un DJ set al Rêve Bistrot fino a tarda notte. Il 1° gennaio, infine, sarà il momento del Brunch del nuovo anno, un buffet ricco di specialità dolci e salate, piatti cucinati al momento e musica dal vivo per iniziare il 2026 con gusto e relax.

Accanto agli eventi aperti al pubblico, l’Europa Palace offre la possibilità di organizzare eventi privati in ambienti eleganti e versatili: dalla Saletta Moroso al Privée del Rêve Bistrot, fino alla Anemoi Wellness & Spa. Ogni dettaglio, dalle mise en place tematiche ai menu gourmet, dalle scenografie d’atmosfera al servizio dedicato, è pensato per rendere ogni occasione unica e memorabile.

Per chi desidera regalare emozioni autentiche, l’hotel propone le sue Exclusive Gift Card: esperienze che spaziano da una cena raffinata a un soggiorno vista mare, da un rituale benessere alla spa a un aperitivo al tramonto sulla terrazza panoramica. Un dono elegante e originale, capace di trasformarsi in un ricordo destinato a durare nel tempo.

Con questo calendario di appuntamenti, l’Europa Palace conferma la sua vocazione a rendere Sanremo un luogo di magia e bellezza, dove le festività diventano un’esperienza da vivere con gusto, eleganza e intensità.