Imperia, un quadro in memoria della dottoressa Anna Matilde Glorio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia

Questa mattina nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di Imperia, si è tenuta la cerimonia di installazione di un quadro in memoria della Dottoressa Anna Matilde Glorio, prematuramente scomparsa nel 2023, storica ginecologa dell’Asl1 Imperiese. L'idea di un quadro per ricordare la Dottoressa Glorio è della locale sezione del club service Fidapa, che ha voluto in questo modo tributare affetto e stima nei confronti di una donna e professionista che ha svolto la sua attività di medico con grande spirito di servizio.

“Oggi abbiamo ricordato assieme ai suoi colleghi, amici e socie della Fidapa la Dottoressa Glorio – ha detto il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera -, una donna che ha lasciato un segno fra tutti coloro che l'hanno conosciuta. La presenza di questo quadro in reparto è la dimostrazione che la Dottoressa Glorio è ancora nei cuori di tantissime persone e lì ci rimarrà. Grazie a lei e a coloro che hanno voluto imprimerne il ricordo.”

"Sono onorata come presidente Fidapa sezione di Imperia di ricordare la nostra socia e amica dottoressa Anna Matilde Glorio. Per tutte noi è stata una figura importante, una socia e una presidente che si è spesa per la parità di genere. È’ stata una persona – sottolinea la presidente Mara Iacopozzi - che ha vissuto la realtà associativa con serietà e convinzione, una professionista capace e umana, un’amica sincera. L’opera che doniamo al Reparto di Ginecologia e Ostetricia è solo un piccolo gesto per ricordarla e dirle grazie."