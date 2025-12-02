WSOP Sanremo, trionfo francese: Gregory Grech domina il Main Event e conquista l’anello

Sventola la bandiera francese sul Final Table del Main Event WSOP di Sanremo. Gregory Grech ha ricevuto la prima moneta del valore di €138.892 l'anello e un pacchetto di 5.000$ per le Bahamas. Una vittoria incredibile coronata da un percorso perfetto sino all’ultimo punto del Final Table. Sul podio accanto a lui due italiani, che hanno ben difeso i colori nazionali: Luca Berardi che ha meritato il secondo posto ricevendo € 128.000 e Alessandro Orsi terzo con € 79.000.

Un agguerrito ma anche veloce Final Table ha sancito il predominio di Gregory Grech che ha portato a casa l’anello della vittoria, “ numero uno” degli 871 iscritti al Main Event.

Bilancio da record per un’edizione trionfale delle WSOP, le World Series of Poker Circuit, firmate Casinò di Sanremo, Texapoker, Apostolos Chantzis, Alex Anfossi e il suo team.

Questo l’ultimo atto di una dieci giorni di grande Poker che ha portato al Casinò di Sanremo quasi 4.000 players per un’altra edizione memorabile con più di 6500 iscrizioni ai diversi tornei, caratterizzati da vincite stellari e importanti confronti. Le sale del Casinò hanno ospitato field d’eccezione dove hanno gareggiato campioni e appassionati provenienti da tutta Europa e dalle divere regioni italiane.

“E’ stata una bella pagina di Poker soprattutto perché abbiamo coinvolto le realtà turistiche cittadine in un periodo di bassa affluenza ricettiva con un flusso di pokeristi e accompagnatori stimato intorno alle 10.000 unità. Complimenti vivissimi ai vincitori dei diversi tornei ma anche a tutti gli iscritti. Siamo soddisfatti del gradimento dei partecipanti, che hanno apprezzato l’organizzazione e le formule di gioco. Condividiamo il risultato premiante con Texapoker, Apostolos Chantzis, Alex Anfossi e il suo team e con tutti i dipendenti della Casa da Gioco, che come sempre si sono prodigati per centrare il miglior risultato. “Afferma il Presidente e Amministratore dott. Giuseppe Di Meco.