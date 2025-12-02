Ospedaletti: approvato il calendario delle manifestazioni natalizie e di inizio anno

Il Comune di Ospedaletti ha ufficialmente approvato il Calendario delle Manifestazioni di Natale e inizio anno nuovo, un programma ricco e variegato che accompagnerà cittadini e visitatori lungo tutto il mese di dicembre 2025 e gennaio 2026.

Sono oltre venti gli appuntamenti previsti, a partire da sabato 6 dicembre con la terza edizione della “Ospedaletti Run”, corsa di 5 km che si inserisce nel contesto della “Sanremo Marathon 2025”. La grande novità di quest’anno è la “Family Run” di 2,5 km, pensata per famiglie e per chi desidera vivere un’esperienza sportiva accessibile e inclusiva.

Simona Cecchetto, Assessore alle Manifestazioni di Ospedaletti, ha sottolineato con entusiasmo il doppio coinvolgimento della città nella Sanremo Marathon: “Sono orgogliosa di annunciare il doppio coinvolgimento di Ospedaletti con la 'Sanremo Marathon' che si svolgerà lungo la nostra Pista Ciclopedonale, un percorso panoramico che valorizza ed esalta la bellezza del territorio. La novità è rappresentata dalla Family Run pensata per le famiglie e per tutti coloro che desiderano partecipare ad una iniziativa sportiva accessibile, divertente e inclusiva, correndo o camminando in un clima di festa e condivisione”.

Il calendario proseguirà lunedì 8 dicembre alle ore 17 con l’accensione delle luminarie natalizie in Piazza Europa, accompagnata da una merenda offerta ai presenti dall’associazione locale di volontari “Il Descu Spiaretè”. Sabato 13 dicembre alle ore 15.30, presso il Centro Culturale “La Piccola” in via Cavalieri di Malta, sarà invece presentata la nuova Banda musicale “Florelia” di Ospedaletti, un evento che segna un importante momento di crescita culturale per la comunità.

Nei giorni successivi si alterneranno mercatini natalizi e di antiquariato, presentazioni di libri con accompagnamento musicale e la presenza degli autori, spettacoli teatrali e l’atteso arrivo di Babbo Natale. Dopo il 25 dicembre il programma continuerà con un concerto live, i “giochi di una volta” e una commedia presso “La Piccola”, a testimonianza della volontà di offrire occasioni di intrattenimento per tutte le età.

Il nuovo anno si aprirà con la tradizionale Festa della Rosa il 1° gennaio, seguita il 2 gennaio dal Cimento invernale, appuntamento che richiama sportivi e curiosi sulle rive del mare. Altri eventi accompagneranno la comunità fino alla festa dell’Epifania, consolidando un calendario che intreccia tradizione, cultura e convivialità.

“Desidero ringraziare le associazioni, i volontari e tutti gli operatori che hanno contribuito alla realizzazione di questo Calendario, e invito tutti a partecipare numerosi per vivere insieme la magia del Natale – conclude Simona Cecchetto – con la novità della filodiffusione di musiche natalizie in via Roma, piazza IV Novembre e parte di via XX Settembre. Colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di buone feste con l’auspicio che questo periodo possa portare gioia e serenità nelle case dei nostri concittadini”.

Ospedaletti si prepara dunque a vivere settimane intense e festose, con un programma che unisce sport, cultura e tradizione, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni e condivisione.