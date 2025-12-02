Grande successo per la prima edizione de “I Percorsi dell’Arte a Bordighera”, un vero crocevia creativo

Si è conclusa con notevole partecipazione e risonanza la prima edizione de I Percorsi dell’Arte a Bordighera, la mostra che nel fine settimana ha animato gli eleganti spazi del Palazzo del Parco. L’iniziativa, organizzata con il prestigioso patrocinio dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati AICI – sezione Liguria, ha assunto fin da subito un forte valore culturale e simbolico, coniugando il rispetto per la memoria storica con la vivacità dell’espressione artistica contemporanea.

A guidare la manifestazione è stata la curatrice dott.ssa Doriana Della Volta, figura di riferimento nel panorama artistico ligure e collaboratrice di lunga data del critico Vittorio Sgarbi. La selezione degli artisti, frutto di una visione matura e consapevole, ha rispecchiato un percorso che intreccia cultura, identità e valorizzazione del territorio, conferendo profondità e coerenza all’intero progetto. Per due giorni Bordighera si è trasformata in un autentico crocevia creativo, dove artisti affermati ed emergenti hanno dialogato tra loro e con il pubblico. Una formula che Della Volta ha saputo affinare nel corso di un lungo impegno professionale, già apprezzata in rassegne di successo come Il Tocco dell’Arte di Alassio (2024). A impreziosire ulteriormente l’impianto critico dell’evento sono intervenuti Marco Marinacci, critico d’arte, e Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani.

La mostra ha trovato il proprio scenario ideale nella suggestiva cornice dell’Atelier Pompeo Mariani, luogo impregnato di storia e memoria artistica, capace di amplificare il valore delle opere esposte.

Svoltosi nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre, l’appuntamento ha registrato un’affluenza costante e attenta, segno dell’interesse del pubblico verso un’offerta culturale di qualità. Il successo di questa prima edizione, rafforzato dal sostegno dell’AICI, conferma il ruolo di Doriana Della Volta come catalizzatrice di energie artistiche, capace di unire estetica, professionalità e solide idealità in progetti che lasciano un segno duraturo nel panorama culturale ligure.