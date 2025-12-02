Bajardo accoglie l’inverno con “Le Stelle di Natale”: osservazioni astronomiche al tramonto

Un appuntamento speciale attende residenti e visitatori sabato prossimo alle 17.45, quando il borgo di Bajardo saluterà l’arrivo delle feste con una serata dedicata alla magia del cielo stellato. Sotto le ultime sfumature del tramonto autunnale, l’Associazione Stellaria, con il supporto del Comune di Bajardo e dell’associazione Amici di Bajardo, invita tutti a partecipare all’evento “Le Stelle di Natale”, un’occasione per scoprire la volta celeste grazie a osservazioni astronomiche guidate.

I telescopi saranno posizionati sulla sommità del paese, accanto alla suggestiva chiesa vecchia di San Nicolò, luogo dal fascino antico che offrirà un’atmosfera unica per un viaggio visivo tra pianeti, stelle brillanti e nebulose. Per circa un’ora, guide esperte accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei segreti del cosmo, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi non ha conoscenze specifiche.

L’orario dell’iniziativa rende la serata ideale per famiglie e bambini, che potranno provare l’emozione di osservare il cielo attraverso un telescopio, forse per la prima volta. La partecipazione è a offerta libera. Un’occasione perfetta per condividere un momento di meraviglia e celebrare insieme l’arrivo del Natale… con il naso all’insù.