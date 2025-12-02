Isolabona accoglie don Antonio Robu, solenne celebrazione eucaristica per l'ingresso del nuovo parroco

Don Antonio Robu è il nuovo parroco della parrocchia di Santa Maria Maddalena a Isolabona.
Domenica 7 dicembre, II di Avvento, la comunità si riunirà alle 16 per la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, in occasione dell'ingresso del nuovo parroco.
Un momento, dunque, di preghiera, accoglienza e festa per accompagnare il nuovo sacerdote nel suo ministero. Non sarà, perciò, celebrata la santa messa prevista solitamente alla domenica mattina.