Assemblea annuale di Sanremo On: nuove adesioni, dialogo con le istituzioni e progetti per il futuro della città

Si è svolta ieri, nella sala conferenze dell’Hotel Nazionale, l’assemblea annuale di Sanremo On, la rete d’impresa che riunisce oltre settanta tra le più importanti aziende del comparto turistico cittadino. Alberghi, boutique, ristoranti, stabilimenti balneari, servizi e attività per il tempo libero continuano a fare squadra per sostenere il rilancio e la valorizzazione di Sanremo, confermando il ruolo centrale dell’associazione nel tessuto economico locale.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Roberto Berio, che ha sottolineato la crescita della rete e l’ingresso di nuove realtà di rilievo: Mastelli Farmaceutica, Hotel Des Anglais e Società E20 entrano ufficialmente in Sanremo On, rafforzandone ulteriormente la rappresentatività e la credibilità nel confronto con le istituzioni. La seconda parte dell’assemblea ha visto un momento di dialogo diretto con le autorità: presenti il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e il Senatore Gianni Berrino, intervenuti su temi cruciali per la città. Tra le questioni affrontate: la cura del decoro urbano, la sicurezza, e lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del Portovecchio e del parcheggio di Piazza Eroi. Un confronto definito costruttivo dai partecipanti, che ha ribadito la volontà comune di collaborare per un percorso condiviso di crescita.

Tra i punti all’ordine del giorno anche il rinnovamento del Company Profile di Sanremo On, la nuova strategia di rilancio della Sanremo On Card — dedicata ai turisti che soggiornano negli hotel della città — e la pianificazione delle iniziative promozionali previste per il 2026, con particolare attenzione agli eventi in grado di aumentare l’attrattività del territorio a livello nazionale e internazionale.

“Sono oltre settanta le aziende sanremesi che aderiscono alla nostra rete – ha ricordato Berio –. In dieci anni abbiamo costruito un percorso che ci ha portato a collaborare stabilmente con le Istituzioni, portando idee e proposte con spirito costruttivo. E i progetti in cantiere con i partner privati sono numerosi: vogliamo contribuire in modo concreto alla crescita e al miglioramento della nostra città.”

L’assemblea ha confermato dunque il ruolo di Sanremo On come catalizzatore di energie, competenze e investimenti per il settore turistico locale. Una realtà capace di unire imprenditoria e amministrazione pubblica nella costruzione di una visione comune: perché, come recita un proverbio ligure richiamato in chiusura, “la città si costruisce insieme, passo dopo passo, con impegno e visione”. Appuntamento ai prossimi eventi e alle nuove iniziative che renderanno Sanremo sempre più protagonista sulla scena nazionale e internazionale.