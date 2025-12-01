Bordighera: evento con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano per aiutare i malati di SLA

Sabato 6 dicembre la Fondazione l’Uomo e il Pellicano sarà protagonista a Bordighera con un evento musicale benefico a favore di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per aiutare famiglie con malati di SLA del nostro territorio.

L’evento “Con la Musica si può” avrà luogo sabato 6 dicembre con inizio alle ore 16.30, presso la ex Chiesa Anglicana di Bordighera (in via Regina Vittoria, 4). Il fondatore e presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni presenterà e introdurrà l’evento.

Il trio Renzo, Simone e Vittorio De Franceschi suonerà brani del repertorio classico, di colonne sonore di Ennio Morricone e brani natalizi.

Saranno presenti rappresentanti di AISLA che forniranno informazioni e testimonianze.

Nel corso della manifestazione ci sarà anche un momento dedicato alla lettura di poesie a cura di Barbara Bonavia.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Bordighera, ed è in collaborazione con il Rotary Club Sanremo, FIDAPA sezione Sanremo, UNITRE Sanremo, Università della Terza Età Ventimiglia - Bordighera, l’Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo.

Ingresso gratuito con raccolta di libere offerte e contributi. Il ricavato sarà devoluto a favore di AISLA (Imperia - Savona).