Stazione di Sanremo, i nuovi tapis roulant sono quasi pronti: ultime rifiniture in corso (Foto)

Si avvicina alla fase conclusiva uno degli interventi più attesi dai pendolari e dai turisti: la sostituzione dei tapis roulant nella stazione ferroviaria di Sanremo. A distanza di settimane dai primi lavori, il colpo d’occhio racconta un progresso evidente su tutto il corridoio che collega l’ingresso della stazione ai binari.

Nelle due estremità dell’area in direzione dei treni – lato destro e lato sinistro del tunnel – i nuovi impianti sono ormai assemblati e immediatamente riconoscibili. Sul lato destro i tapis roulant sono praticamente completi, mancano solo alcune ultime rifiniture e installazioni minori. I corrimano sono già posizionati e la linea è stata chiusa quasi totalmente.

Anche sul lato sinistro del corridoio il cantiere procede spedito: seppur leggermente più indietro rispetto alla zona opposta, sono già visibili i moduli montati e l’avanzamento lascia intuire che l’intero sistema potrebbe essere completato in tempi brevi. Una situazione molto diversa rispetto a fine ottobre, quando l’intervento era ancora nella fase preliminare.

Secondo il cronoprogramma reso noto a settembre, la conclusione ufficiale dei lavori resta fissata a gennaio 2026. Un obiettivo che, alla luce dell’accelerazione registrata nell’ultimo mese, appare sempre più realistico. Gran parte delle operazioni di montaggio sono state effettuate nelle ore notturne per non interferire con gli ingressi in stazione e con il traffico dell’area circostante.

L’intento è chiaro: consegnare una stazione pienamente accessibile e funzionante in vista del nuovo anno e, soprattutto, del Festival di Sanremo, quando la città sarà chiamata ad accogliere migliaia di visitatori.