Referendum per il cambio del nome della città, spunta un canale YouTube per dire "NO a Vallecrosia al mare"

"NO a Vallecrosia al mare". Si avvicina la data del referendum per il cambio del nome della città della famiglia in 'Vallecrosia al mare' e così nasce un canale informativo su Youtube, @VoceDiVallecrosia, con l'intento di spiegare le motivazioni per votare 'NO'.

"Difendiamo l'identità di Vallecrosia". E' il concetto che viene sottolineato anche in un video ironico, in cui la decisione del cambio del nome viene raccontata come se fosse una favola, un sogno del sindaco che viene ritratto come un re. Pubblicato il 14 marzo, in poco tempo, ha già raggiunto oltre 1700 visualizzazioni.

"Il turismo non nasce da un'insegna ma da progetti seri, infrastrutture moderne e una promozione costante. Cambiare nome significa ignorare le vere priorità della nostra città e rischia di cancellare la nostra identità storica senza dare nulla in cambio" - viene messo in evidenza nel video che è un evidente appello a votare 'NO' al referendum - "Vallecrosia merita molto di più di un semplice cambio nome. Merita investimenti reali, promozione costante e rispetto per le proprie radici".