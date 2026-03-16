Milano-Sanremo e referendum: ecco i divieti, le strade chiuse e modifiche al traffico previsti dal 18 al 23 marzo

Sanremo si prepara a una settimana di importanti eventi che comporteranno modifiche alla viabilità e divieti di sosta e transito in diverse zone della città. Il Corpo di Polizia Municipale ha emanato quattro ordinanze che regolano il traffico in occasione delle corse ciclistiche Sanremo Women e Milano-Sanremo del 21 marzo 2026 e del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo. Le disposizioni prevedono limitazioni alla circolazione già a partire dal 18 marzo per il montaggio delle strutture, fino al 23-24 marzo per le operazioni elettorali.

Milano-Sanremo e Sanremo Women: divieti e modifiche al traffico

Il 21 marzo Sanremo ospiterà l’arrivo della classica ciclistica Milano-Sanremo e della gara femminile Sanremo Women. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, la Polizia Municipale ha disposto divieti di transito, sospensioni temporanee della circolazione e numerosi divieti di sosta. Una delle principali aree interessate sarà via Roma.

Via Roma (tra via B. Asquasciati e piazza Cesare Battisti)

Divieto di transito per tutti i veicoli dall'1 alle 21 del 21 marzo, o fino al termine dello smontaggio delle strutture.

Sono esclusi solo mezzi di polizia, soccorso ed emergenza.

Via Carli Inferiore

Divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalle 01.00 alle 19.00.

Via Roma (tra via Manzoni e via B. Asquasciati)

- dalle 01.00 alle 13.00: senso unico di marcia verso ponente

- obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con il sottopasso Croce Rossa

- dalle 13.00 alle 19.00: divieto di transito totale

Via B. Asquasciati

Direzione obbligatoria verso il sottopasso Croce Rossa dalle 01.00 alle 13.00.

Sottopasso Croce Rossa

Divieto di accesso verso via Roma dalle 01.00 alle 19.00.

Via San Francesco (da via Roglio a piazza Colombo), piazza Colombo e via B. Asquasciati

Divieto di transito dalle 13.00 alle 19.00.

Lungomare, via Bixio e zone dell’arrivo

Via Nino Bixio

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 01.00 alle 21.00.

Lungomare Italo Calvino

Divieto di sosta dalle 06.00 alle 21.00, eccetto l’area lato monte tra il locale “Decò” e la bretella di collegamento con via Rava.

Sospensione della circolazione su:

- Lungomare Italo Calvino carreggiata a monte

- via Nino Bixio e relative traverse

Durante questo periodo potranno transitare solo i veicoli ufficiali della corsa muniti di contrassegno e solo da levante verso ponente.

Corso Cavallotti e principali arterie

Divieto di sosta con rimozione dalle 06.00 alle 18.00 su entrambi i lati in: via Duca d’Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d’Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo (esclusa la diramazione vicino ai giardini Ruffini), via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto (carreggiata lato monte). Ulteriori divieti: via Grande Torino: divieto di sosta 6-21, area riservata ai mezzi dell’organizzazione, diramazione di corso Raimondo vicino ai giardini Ruffini: divieto di sosta 6-20.

Corso Imperatrice e Largo Nuvoloni

Divieto di sosta con rimozione dalle 06.00 alle 24.00 tra Hotel Lolli e ingresso Hotel Royal e in largo Nuvoloni. Dalle 10.00 fino al ripristino delle corse regolari, gli autobus da e per Ventimiglia effettueranno capolinea su corso Imperatrice, con autorizzazione alla svolta a sinistra su largo Nuvoloni.

Sospensioni temporanee della circolazione

su corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Raimondo

dalle 13.00 alle 17.00 e comunque fino al ripristino del traffico dopo l’arrivo della gara maschile. È prevista una temporanea riapertura della viabilità tra il passaggio della corsa femminile e 30 minuti prima del passaggio della gara maschile, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

Poggio: circolazione sospesa durante il passaggio della corsa

Nella frazione Poggio, zona tradizionalmente decisiva della Milano-Sanremo, il traffico sarà sospeso: via Duca d’Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi, via Val d’Olivi e in tutte le strade che vi si immettono. La sospensione sarà attiva dalle 13 fino al passaggio della corsa maschile. I residenti con posto auto privato potranno transitare solo tra il passaggio della gara femminile e fino a 30 minuti prima della gara maschile, seguendo le indicazioni degli agenti.

Piazzale Carlo Dapporto

- vicino al noleggio biciclette: divieto di sosta dalle 21.00 del 18 marzo alle 21.00 del 21 marzo

- resto della piazza: divieto di transito e sosta dalle 06.00 alle 21.00 del 21 marzo

Corso Mombello

- carreggiate a monte di via Roma: divieto di transito e sosta dalle 14.00 del 20 marzo alle 21.00 del 21 marzo

- carreggiate a valle di via Roma: divieto dalle 01.00 alle 21.00 del 21 marzo

- I proprietari dei posti auto nel garage vicino alla banca BPER potranno uscire fino alle 13.00 del 21 marzo a velocità ridotta.

Via Feraldi

Divieto di transito dalle 14.00 del 20 marzo alle 21.00 del 21 marzo.

Via Roma

- lato mare tra via Bixio e via Carli: divieto di sosta dalle 21.00 del 18 marzo alle 14.00 del 20 marzo

- tutta la via: divieto di sosta dalle 14.00 del 20 marzo alle 23.00 del 21 marzo

Piazza della Libertà

Divieto di sosta dalle 21.00 del 20 marzo alle 19.00 del 21 marzo.

Percorsi alternativi consigliati

- Autostrada dei Fiori

- Aurelia Bis

- Corso Inglesi

- i veicoli da ponente verso levante potranno transitare su via Nino Bixio fino alle 13.00

- i veicoli da levante verso ponente potranno utilizzare la zona portuale tra il sottopasso Croce Rossa e piazzale Carlo Dapporto fino alle 13.00

Referendum del 22 e 23 marzo: divieti ai Giardini Bellevue

In vista delle operazioni legate al Referendum Costituzionale, saranno istituiti divieti di sosta nei Giardini Bellevue, vicino al Palazzo Comunale. Le aree interessate saranno riservate ai veicoli con tagliando “servizio elettorale”.

- area tra il magazzino del Provveditorato e via Duca degli Abruzzi divieto di sosta dalle 06.00 del 17 marzo alle 18.00 del 24 marzo

- area di fronte al magazzino Provveditorato divieto di sosta dalle 20.00 del 19 marzo alle 24.00 del 23 marzo

- area antistante il Palazzo Comunale (eccetto stalli disabili) divieto di sosta dalle 20.00 del 20 marzo alle 24.00 del 23 marzo