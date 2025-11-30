Bajardo in festa con il Lions Club: musica, emozioni e longevità al centro del pomeriggio (foto)

Un successo spettacolare! Parliamo del service di animazione socio-musicale ‘Pomeriggio in Musica’ promosso dal Lions Club Ventimiglia, in collaborazione con il Lions Club Bordighera Host, svoltosi venerdì 28 novembre dalle ore 15.00, presso la Comunità Alloggio ‘Antonio Taggiasco’ di Bajardo. “Siamo molto soddisfatti - dichiara la Lions Adriana Catena, delegata del Governatore, del Distretto Lions 108Ia3 per il tema della Longevità e coordinatrice del progetto –, abbiamo trasmesso allegria e simpatia agli ospiti della struttura e ricevuto da loro forti, emozioni di profonda empatia! Insomma una vera e propria Festa!”.



“Si è cantato e ballato – spiega Cristina Silvestri, presidente del Lions club Ventimiglia - grazie all'impegno ed alla bravura di Salvatore Marino, in rappresentanza degli alpini. e Rino Aliquò, del Lions Club Bordighera Host, che si sono esibiti in maniera eccezionale. Le gentili signore ospiti hanno interagito con loro raccontando le loro storie e i loro ricordi del passato. È bello ricordare tra gli altri la signora Antonietta, ultranovantenne, che ha cantato le canzoni di una volta e la signora Piera che le ha ballate in modo esemplare. Un grazie particolare al personale della struttura che, con affetto e condivisione, ha partecipato al service. Ed in particolar modo al direttore Oscar Capossela. Con l'assessore alla Cultura, dott.ssa Martini, era presente anche il sindaco di Bajardo Remo Moraglia, che tra una canzone e una storia, partendo dalla constatazione che molti degli ospiti della struttura sono ultranovantenni, si è dichiarato convinto che ‘l'aria di Baiardo, allunga la vita…’. Ed in effetti quando si parla di studiare e promuovere la longevità, tema attualissimo e assai complesso, bisognerebbe partire proprio dai piccoli Borghi dell'Entroterra di questo nostro fantastico Paese che è l'Italia!”.