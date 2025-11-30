Generazione Sanremo sostiene il voto contrario del Comune sulla Presidenza dei Sindaci ASL1

Generazione Sanremo esprime il proprio sostegno alla scelta del Comune di Sanremo di voto contrario alla proposta del CAL relativa alla Presidenza della Conferenza dei Sindaci, ritenendo che essa rappresenti un segnale dovuto a seguito del passo indietro rispetto ai principi sanciti dalla legge regionale 41/2006 e alle esigenze reali dei territori.

“L’articolo 15, comma 2, della L.R. 41/06 stabiliva infatti – dicono dal Direttivo di Generazione Sanremo - che la Presidenza della Conferenza dei Sindaci fosse attribuita al Sindaco del Comune a cui fa capo il distretto più popoloso. Una scelta che rispondeva a una precisa ragione: garantire che le decisioni socio-sanitarie fossero guidate da chi rappresenta la quota più ampia della popolazione interessata. Nel solco di questo principio, proprio il Comune di Sanremo aveva richiesto, nel nuovo testo di riforma, l’introduzione di un criterio di voto ponderato, capace di riflettere in maniera più equilibrata il peso demografico dei diversi territori. La proposta avanzata dal CAL, invece, ripristina ‘prioritariamente’ la Presidenza al Sindaco del capoluogo, prescindendo dalla reale distribuzione della popolazione. Una scelta che rischia di penalizzare il nostro comune e il nostro territorio e che contraddice l’impostazione originaria della riforma applicata gia' dal 2006.

Sin dall’inizio, la riforma regionale del sistema socio-sanitario è stata avviata senza un adeguato coinvolgimento dei sindaci e dei territori. Non può oggi proseguire seguendo la stessa impostazione: è indispensabile un confronto ampio, che ascolti le esigenze di tutti i Comuni e che mantenga un forte radicamento territoriale. Occorre partire da un’analisi concreta dei bisogni, affrontare con decisione la carenza di personale sanitario e garantire che la riorganizzazione non si traduca in un semplice spostamento dei livelli decisionali verso il centro, a discapito dei cittadini e delle comunità locali. Generazione Sanremo continuerà a sostenere la necessità di una riforma equilibrata, partecipata e realmente orientata al miglioramento dei servizi socio-sanitari per tutta la popolazione”.