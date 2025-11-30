Taggia si prepara ad accendere il Natale: luminarie dal 5 dicembre e calendario ricco di eventi (Foto)

Il comune di Taggia si prepara ad accendere il Natale: luminarie dal 5 dicembre e calendario ricco con 25 appuntamenti durante il periodo delle festività

Tutto pronto per vivere la magia del Natale. Il comune di Taggia ha, infatti, pubblicato il ricco calendario di eventi che animeranno il periodo delle festività: 25 appuntamenti nel periodo compreso tra il 5 dicembre e il 6 gennaio.

Tanti eventi in programma a partire già dal primo fine settimana di dicembre. Venerdì 5 si parte al mattino, dalle 9, con l’iniziativa a cura del gruppo Levà C’è: Babbo Natale e l’Elfo passeggeranno lungo via San Francesco per regalare sorrisi e caramelle ai bambini. L’appuntamento si ripeterà anche sabato 6 dicembre. Sempre venerdì, alle 21 al Teatro Parrocchiale di Arma, andrà in scena il concerto “Anche quest’anno è già Natale” del coro Mille Voci Una Voce a cura dell’associazione La Luna e i Suoi Raggi. Il 5 dicembre sarà anche il giorno in cui verranno accese le luminarie e potranno essere ammirate le creazioni luminose che ci accompagneranno durante le feste.

"Come ogni anno – spiegano l’assessore Barbara Dumarte e la consigliere Chiara Cerri – abbiamo posto attenzione alle luminarie, aggiungendo nuove vie rispetto agli anni scorsi. In collaborazione con le associazioni di categoria, l’obiettivo è quello di creare un’atmosfera magica per ravvivare le vie e le piazze della nostra cittadina, incentivando così lo shopping nelle attività di vicinato e la voglia di passare insieme queste giornate di festa".

Sabato 6 dicembre è in programma alle 16.30, alla Basilica della Madonna Miracoloso, il concerto del coro Nova Tempore in occasione del 25° anniversario dell’apertura della Casa Miracolo della Vita di Taggia. Il giorno seguente passerà anche nelle vie di Arma la Sanremo Marathon a partire dalle 9, mentre alle 15.30, nel Teatro della Parrocchia di Arma, si svolgerà la 3° rassegna di Teatro Parrocchiale “Angelo Lo Faro” a cura dell’associazione La Luna e i Suoi Raggi.

Sempre il 7 dicembre, in via Queirolo, è in programma la fiera promozionale “Aspettando il Natale” a cura del CIV Il Piano, dalle 9 alle 19, mentre alle 12 al campo sportivo Ezio Sclavi si terrà l’evento “Sotto l’albero di Natale allo Sclavi” con una merenda destinata ai bambini partecipanti, la presenza di mascotte, truccabimbi e musica.

Doppio appuntamento in Villa Boselli: venerdì 12, dalle 16.45, con l’accensione dell’Albero di Natale e sabato 13 con la tradizionale manifestazione Natale a Villa Boselli a partire dalle 10 e fino alle 19. Nella stessa giornata, alle 21, il Concerto di Natale per organo e coro a cura del Centro Culturale Tabiese alla Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia.

Domenica 14 dicembre torna la tradizionale fiera storica di Santa Lucia nel centro di Taggia mentre giovedì 18, alle 21, saranno consegnate le “Sequelle” alle opere parrocchiali di Taggia a cura del Comitato Festeggiamenti San Benedetto. Ogni anno l’onorificenza premia l’impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni meritevoli e di volontariato. Alla cerimonia parteciperà anche la banda cittadina Pasquale Anfossi.

Sabato 20 dicembre appuntamento con il Villaggio di Natale alle Opere Parrocchiali di Taggia alle 15; sempre alla stessa ora si terrà anche la Sfilata di Babbo Natale a cura della Protezione Civile di Taggia, nelle vie e nelle piazze del comune, per regalare caramelle ai bambini. In piazza Santissima Trinità a Taggia si terrà, il giorno seguente alle 15, l’evento “Natale a Taggia”, un pomeriggio con Babbo Natale e l’Elfo, spettacoli e gonfiabili, a cura della Pro Loco. La Christmas Parade si terrà invece il 24 dicembre, alle 11 ad Arma con partenza da piazza Tiziano Chierotti e alle 15.30 nelle vie del centro abitato di Taggia. Sabato 27 dicembre serata con il Cinema in Villa Boselli. Alle 21 sarà proiettata la commedia “Il ritratto del duca”.

Spazio anche alla cultura con le visite guidate del centro storico di Taggia, in compagnia della guida Raffaella Asdente, il 29 e 30 dicembre e il 2 gennaio. Ritrovo in piazza IV Novembre alle 14.30; è richiesta la prenotazione tramite email all’indirizzo raffaella.asdente@alice.it oppure tramite SMS al numero 338 6913335.

Le manifestazioni si concluderanno con gli eventi dedicati all’Epifania: la fiera promozionale “La Befana in Via Queirolo” a cura del CIV Il Piano si terrà domenica 4 gennaio; il tradizionale evento dedicato ai bambini, “La Befana Vien dal Mare” a cura della Cumpagnia Armasca si svolgerà nella stessa giornata in piazza Tiziano Chierotti; il 6 gennaio, invece, alle 15.30 al Teatro Parrocchiale di Arma si terrà il concerto dell’Epifania con la banda Pasquale Anfossi, mentre alla palestra delle Opere Parrocchiali di Taggia un momento di festa con la presenza del coro Mille Voci Una Voce.

"Torna inoltre - spiega Chiara Cerri - l'iniziativa Taggia Città dei Presepi a cura della Parrocchia di Taggia e in collaborazione con i Rioni tabiesi. Dal 14 dicembre al 6 gennaio, nelle vie e piazze del centro storico, sarà possibile ammirare diverse natività, vere e proprie opere d’arte".

“Il periodo di Natale è per noi un momento molto importante nel quale investiamo risorse e tempo con l’obiettivo di creare momenti magici per i più piccoli e le famiglie. Alcuni eventi sono ormai tradizionali e di anno in anno ci accompagnano durante le festività. Un ringraziamento speciale alle associazioni e a tutte le realtà che collaborano per creare un calendario ricco e vivace,” conclude l’assessore Barbara Dumarte.