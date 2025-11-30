Sanremo, i ragazzi della Spes incontrano gli ospiti di Casa Serena

Il 3 dicembre alle 16, presso Casa Serena a Sanremo, i ragazzi della Spes di Ventimiglia si incontreranno con gli anziani ospiti della struttura per condividere una merenda speciale in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

La Giornata della Disabilità, celebrata ogni anno il 3 dicembre, è un momento dedicato alla sensibilizzazione sui diritti, la partecipazione e il benessere delle persone con disabilità. È una giornata volta a promuovere l’inclusione sociale e a valorizzare la diversità come ricchezza nella nostra comunità.

L’incontro tra giovani e anziani di Casa Serena sarà un’occasione di festa e condivisione, arricchita dalla musica dal vivo di Gigi, che accompagnerà questo momento di allegria e scambio intergenerazionale. "Un invito a tutti per vivere insieme un pomeriggio di amicizia, musica e solidarietà" - dicono gli organizzatori.