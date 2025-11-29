Sanità, Sanna e Arboscello (PD): “Il voto del CAL mette in luce la debolezza della riforma proposta da Bucci"

"Con soli tre voti di scarto, l’approvazione da parte del Cal della riforma della sanità di Bucci, sembra più il frutto di un 'ordine di scuderia' che di un vero consenso tra gli amministratori. Bucci è riuscito a far rientrare nei ranghi i sindaci di centrodestra che fino a poco prima avevano espresso forti perplessità, come nel caso di Scajola, trasformando il dissenso in un sì. Il risultato finale, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, dimostra quanto il confronto con il territorio sia stato limitato e poco coinvolgente" - dicono il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello in merito ad esito voto Cal.

"Ancora una volta, questa Giunta impone dall’alto le proprie decisioni, senza un reale dialogo con chi amministra le comunità locali" - sottolineano - "Risulta, infatti, strano che tutti i sindaci che fino a pochi giorni fa avevano esplicitato la propria contrarietà, oggi si siano appiattiti di fronte a questa riforma. Cosa è cambiato? È bastato un maxi emendamento?".

"Le riforme vanno fatte con tempistiche e modalità corrette e devono essere frutto di un confronto con tutti gli attori e interlocutori al fine di ottenere il miglior risultato possibile, per essere davvero utili" - affermano - "Chi su questi temi corre riducendo il confronto a qualche incontro pilotato non mostra assolutamente efficienza e leadership politica, ma solo una grande debolezza, il voto del CAL lo dimostra".