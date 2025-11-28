Bimbi impiegati nelle coltivazioni di coca in Colombia, a Dolceacqua serata di beneficenza a favore di Oasi Angeli di Pace (Foto)

Una serata di beneficenza a favore di Oasi Angeli di Pace verrà organizzata questa sera, venerdì 28 novembre, alle 20.15 presso le opere parrocchiali di via Roma a Dolceacqua.

L'evento solidale, che ha il patrocinio del Comune, è a ingresso libero e prevede l'accompagnamento musicale di Beatrice & Serena. "Le eventuali donazioni raccolte saranno interamente destinate ai progetti umanitari della Fondazione Oasi Angeli di Pace" - dicono gli organizzatori - "Un aiuto concreto ai bambini coinvolti nelle attività illegali legate al narcotraffico".

Durante la serata, don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, porterà, infatti, una testimonianza diretta della sua esperienza sul campo. Attraverso immagini, racconti e documenti, il sacerdote illustrerà anche l’impegno concreto della Fondazione Oasi Angeli di Pace che, da anni, opera con progetti educativi, programmi di assistenza e strutture di accoglienza per offrire a questi bambini una nuova possibilità di vita. "Un'occasione per far conoscere la strada della cocaina dalla produzione al consumo e sostenere il progetto di don Rito che salva i bambini impiegati nelle coltivazioni in Colombia" - sottolineano gli organizzatori.