Sanremo: serata rotariana all’insegna del glamour all'Hotel Des Anglais

Si è svolta ieri presso l’Hotel Des Anglais una serata rotariana che ha unito eleganza e cultura, grazie alla presenza di Daniela Cuzzolin Oberosler, inviata RAI e Cavaliere della Repubblica, accompagnata dal figlio Arturo.

Giornalista che dal 1997 dedica il suo lavoro al fashion system, Cuzzolin Oberosler ha saputo raccontare con passione e competenza le scelte creative delle grandi griffe italiane e internazionali.

Dopo una cena molto apprezzata dai presenti, la relatrice ha catturato l’attenzione dei Soci con un intervento che ha analizzato lo stato attuale della moda non solo dal punto di vista estetico, ma anche etico, economico e sociale. Il suo contributo, arricchito da immagini e filmati, si è aperto con un omaggio a Ornella Vanoni, icona di stile, e si è concluso con un ricordo di Giorgio Armani, fondatore insieme a Ferré, Krizia e Versace di quel sistema moda italiana che ha reso il nostro Paese celebre nel mondo.

Il fascino dell’argomento, la suggestione delle immagini e l’efficacia comunicativa dell’oratrice hanno reso difficile chiudere la serata, che si è conclusa solo per l’ora tarda, con la promessa di un nuovo incontro per approfondire altri aspetti che il tema “Moda” offre.

La consegna del guidoncino rotariano alla dott.ssa Daniela Cuzzolin Oberosler ha sancito il termine di una serata che resterà impressa per la sua eleganza e per la capacità di unire cultura, glamour e riflessione.