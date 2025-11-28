Psr, vicepresidente Alessandro Piana inaugura il nuovo acquedotto di Ranzo: “Sicurezza e futuro dell’entroterra”

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha inaugurato oggi a Ranzo i lavori di potenziamento e rifunzionalizzazione della rete di acquedotti potabili, realizzati grazie ai finanziamenti del PSR. “La giornata di oggi testimonia come una buona progettazione, sostenuta da adeguate risorse, possa produrre risultati concreti e duraturi per le nostre comunità dell’entroterra”, ha detto Piana.

Il vicepresidente ha voluto ringraziare il sindaco Giancarlo Cacciò, l’amministrazione comunale, i tecnici e tutte le maestranze coinvolte, sottolineando la capacità del Comune di Ranzo “di cogliere pienamente le opportunità messe a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale, partecipando con successo a due bandi che portano sul territorio oltre 529mila euro di investimenti pubblici”.

Tra gli interventi realizzati: la posa di nuove tubazioni per ridurre le perdite; la realizzazione di pozzetti di controllo dell’impianto; allacciamenti alle utenze private; il rifacimento delle asfaltature nei tratti oggetto di scavo, la realizzazione di condotte di collegamento tra le diverse parti della rete. “Opere che migliorano significativamente l’efficienza della rete e la qualità del servizio erogato ai cittadini. Un segnale concreto per l’entroterra”, ha evidenziato Piana. “Si tratta di opere fondamentali – ha sottolineato il sindaco Giancarlo Cacciò – che consentono maggiore continuità del servizio, minori perdite, una gestione più efficiente delle risorse e, soprattutto, più sicurezza e qualità per i cittadini”.

