“Sentinelle nelle professioni contro la violenza”: un progetto che unisce scuola, associazioni e territorio

Si è concluso con risultati estremamente positivi il progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza”, nato dalla collaborazione tra Soroptimist International d’Italia Club Imperia, Confartigianato Imperia e Confartigianato Imprese Benessere, con il patrocinio del Comune di Imperia. L’iniziativa, svoltasi tra marzo e novembre, ha coinvolto studenti, professionisti del settore benessere e operatori della rete antiviolenza, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere attraverso formazione e sensibilizzazione.

L’incontro inaugurale del 17 novembre, ospitato presso la Biblioteca Civica di Imperia, ha presentato alla cittadinanza gli obiettivi del progetto, anticipando una serie di moduli specialistici realizzati alla Scuola Edile di Imperia (Formedil Imperia). Durante gli incontri, i giovani partecipanti hanno condiviso esperienze e riflessioni, raccontando episodi di violenza e intimidazione verso le donne di cui sono stati testimoni in prima persona. Il primo modulo, condotto dalla psicologa Tilde Salvo il 24 novembre, ha posto l’attenzione sull’importanza dell’ascolto attivo e della comunicazione empatica. Il secondo modulo, svoltosi il 1° dicembre, ha visto l’intervento di professionisti di diversi settori, che hanno fornito strumenti concreti per costruire percorsi multidisciplinari di supporto alle vittime.

Dopo il saluto introduttivo di Andrea Veneziano, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Formedil Imperia, sono intervenuti: Fabio De Iaco, Direttore responsabile Medicina di Emergenza-Urgenza 1, Ospedale Maria Vittoria “Città di Torino”, Maggiore Luigi Grella, Caserma dei Carabinieri di Imperia, Elisa Merlo, Assistente sociale presso Asl1 Imperiese e Francesca Pomata, Psicologa e volontaria del Centro Antiviolenza ISV di Imperia. Il successo del progetto dimostra come la sinergia fra scuola, associazioni e operatori specializzati possa produrre risultati tangibili nella prevenzione della violenza di genere, soprattutto attraverso il coinvolgimento di figure professionali che quotidianamente entrano in contatto diretto con le donne.

La Presidente del Soroptimist Club Imperia, Maddalena Oddone, ha dichiarato: “L’obiettivo del progetto è stato quello di coinvolgere i professionisti nel settore del benessere, come estetisti e parrucchieri. Grazie alle loro attività, riescono più facilmente a entrare in confidenza con le donne e, se opportunamente formati a un ascolto più empatico, possono riconoscere i segnali di possibili violenze subite, accompagnando le vittime verso un percorso di ricerca di aiuto.”

Anche Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “La violenza di genere è un tema difficile ma necessario, che ci tocca da vicino, come cittadini, come genitori e come comunità. Una violenza che non è solo fisica, ma anche psicologica, economica e sempre più spesso digitale. […] L’acconciatore, l’estetista, gli operatori del benessere sono figure che spesso conoscono la storia, le abitudini e le emozioni delle loro clienti. Da questa consapevolezza è nata la nostra idea: formare questi professionisti a diventare ‘sentinelle’ nel nostro territorio, non per sostituirsi agli specialisti, ma per essere un primo segnale di attenzione, un ponte verso l’aiuto.”

L’esperienza di “Sentinelle nelle professioni” rappresenta un modello virtuoso di formazione e prevenzione, capace di trasformare luoghi quotidiani come saloni di bellezza e centri estetici in spazi sicuri, dove un ascolto attento può fare la differenza. Un progetto che non solo sensibilizza, ma costruisce una rete di protezione diffusa nel territorio.