Celebrata a Imperia la Festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare (Foto)

Si sono svolte oggi a Imperia le celebrazioni in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, una ricorrenza molto sentita dal personale impegnato quotidianamente nella tutela della sicurezza e del soccorso.

La giornata commemorativa ha avuto inizio alle 9.30, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dove il Comandante provinciale, ingegner Amedeo Pappalardo, accompagnato da S.E. il Prefetto dott. Antonio Giaccari, ha reso gli Onori ai Caduti davanti al picchetto schierato. Un momento solenne e carico di significato, dedicato al ricordo di quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.

Successivamente, alle 10.30, nella chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina, si è tenuta la Santa Messa, celebrata dal Parroco della Basilica di San Maurizio, Monsignor Lucio Fabbris. Alla funzione religiosa hanno preso parte, uniti in un forte spirito di collaborazione e fratellanza, il personale dei Vigili del Fuoco e quello della Capitaneria di Porto di Imperia.

La celebrazione di Santa Barbara rappresenta, ogni anno, un importante momento di riflessione, raccoglimento e riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dai soccorritori del mare e della terra, sempre in prima linea per la sicurezza dei cittadini.