Savona, maxi-sequestro di gioielli contraffatti: la merce avrebbe potuto raggiungere anche il mercato della provincia di Imperia

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha intensificato i controlli nel settore della lotta alla contraffazione, portando al sequestro di centinaia di monili e accessori in argento — tra cui orecchini, collane e braccialetti — riportanti i marchi di note maison di lusso come Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton.

L’operazione è scattata dopo che i militari del Gruppo hanno individuato diversi esercizi commerciali che esponevano in vetrina gioielli con i prestigiosi monogrammi, ritenuti di dubbia autenticità. Dopo accurati rilievi fotografici, inviati a esperti specializzati nella tutela della proprietà industriale nei settori moda e lusso, è arrivata la conferma: i prodotti non erano originali. Materiali scadenti, difetti di assemblaggio e caratteristiche costruttive non conformi agli standard delle case produttrici hanno fugato ogni dubbio.

I finanzieri hanno quindi fatto accesso ai punti vendita coinvolti, sequestrando la merce e inoltrando la notizia di reato alla Procura della Repubblica. Sei persone — tra titolari e rappresentanti legali degli esercizi commerciali sottoposti a controllo — sono state denunciate per i reati previsti dagli articoli 474 e 648 del codice penale.

Secondo le stime, i beni sequestrati avrebbero fruttato oltre 20 mila euro se immessi sul mercato. Le indagini — svolte nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza — ipotizzano inoltre che parte della merce avrebbe potuto raggiungere anche il mercato della provincia di Imperia, ampliando così il potenziale giro di vendita dei prodotti contraffatti.

L’operazione rientra nel costante impegno delle Fiamme Gialle contro il fenomeno della contraffazione, a tutela dei consumatori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità.