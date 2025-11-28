Ventimiglia aderisce alla Giornata Mondiale contro l’AIDS con screening gratuiti in piazza, lunedì 1° dicembre in Piazza della Libertà

Lunedì 1° dicembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, in Piazza della Libertà, l’ASL in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, proseguirà la campagna di prevenzione con una sessione straordinaria di screening gratuiti per l’HIV, organizzata in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS. I test saranno eseguiti in forma anonima e senza necessità di prenotazione, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e favorire un accesso più semplice ai servizi sanitari del territorio.

“Questa campagna rappresenta un momento fondamentale per rafforzare la cultura della prevenzione e della sensibilizzazione,” dichiara il Vicesindaco Marco Agosta. “Ringraziamo l’ASL per la disponibilità e l’impegno nel garantire un servizio così importante per tutta la cittadinanza.” “Iniziative come questa hanno un valore straordinario per la nostra comunità,” sottolinea l’Assessore Milena Raco. “Sono occasioni di insegnamento e di tutela, soprattutto per i più giovani, e contribuiscono a diffondere maggiore consapevolezza sui temi della salute pubblica.”