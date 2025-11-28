Vent'anni di Hospice a Sanremo, oggi l'anniversario (Foto)

In occasione del 20° anniversario dall’apertura dell’Hospice in ASL 1 , si è tenuta stamane la commemorazione presso la Fondazione Borea di Sanremo, sede attuale di un reparto di 10 posti letto, inserito nella rete territoriale di cure palliative. Presente il Vescovo Mons. Antonio Suetta, la Direzione Strategica aziendale e tutti gli operatori sanitari che hanno contribuito in questi 20 anni all’attività dell’Hospice.

Risale al novembre 2005 l’inaugurazione della prima sede a Costarainera, con il reparto guidato dal responsabile Dr. Tubère, successivamente trasferitosi a Sanremo presso la storica struttura della Fondazione Borea. Dalla prima inaugurazione sono stati ricoverati in Hospice più di 3300 pazienti in fase avanzata di malattia.

L’équipe di sanitari attualmente guidata dalla D.ssa Alessia Violini, Direttore di struttura Complessa della rete di Cure Palliative e Hospice e dal Coordinatore infermieristico, Dr. Tommaso Pollano, è composta da medici, infermieri, OSS, psicologi, assistenti sociali e assistenti spirituali e rappresenta un fiore all’occhiello all’interno del Dipartimento di attività territoriali di ASL 1 Liguria.

Nell’ultimo anno sono stati trattati più di 180 pazienti, assicurando una presa in carico continua e globale ai pazienti e ai loro nuclei famigliari. Si tratta di terapia del dolore e cure palliative, rivolte ai pazienti affetti da malattia inguaribile, ma non incurabile, che garantiscono la miglior qualità della vita, quando ogni altro trattamento risulta inadeguato. In Hospice, grazie all’attiva collaborazione con gli altri servizi territoriali e i reparti ospedalieri, vengono attualmente garantiti anche i cosiddetti “ricoveri di sollievo”, che esitano in una dimissione dopo monitoraggio e adeguamento terapeutico quando indicato e necessario. Sono moltissimi gli elogi da parte delle famiglie dei pazienti, rivolti costantemente all’equipe e che vengono inviati all’ufficio relazioni con il pubblico.

“Ricordare i 20 anni dell'Hospice – afferma il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - rappresenta un’occasione preziosa per promuovere la consapevolezza sul tema, sostenere i professionisti che ogni giorno operano con competenza e umanità e ribadire il valore della vicinanza, dell’ascolto e del rispetto nella cura”.

“Le cure palliative sono un mondo a parte – sottolinea la Dott.sa Violini con la sua equipe -, spesso non compreso e in parte stigmatizzato: qui però si trova la vera ragione della nostra scelta, di prenderci veramente cura delle persone non solo nei momenti più difficili ma anche quando viene meno la possibilità di essere accuditi. E’ un’esperienza totalizzante, che regala ogni giorno la consapevolezza che la vita è meravigliosa. Ma quando il sole volgerà al tramonto, ci auguriamo di incontrare persone come noi”.