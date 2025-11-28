Trasporti in tilt anche a Sanremo: sciopero nazionale di 24 ore mette in difficoltà treni e autobus

Disagi e rallentamenti anche a Sanremo e nel Ponente ligure a causa dello sciopero nazionale dei trasporti. L’agitazione, proclamata dall’USB – Unione Sindacale di Base, è iniziata alle 21 di ieri e proseguirà fino alle 21 di questa sera, coinvolgendo sia il trasporto ferroviario sia quello su gomma.

Lo stop dei treni. Il gruppo FS (Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord) ha confermato la sospensione dei servizi dalle 21 di giovedì 27 novembre alle 21 di venerdì 28 novembre. Sono previste cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso. Restano operative le fasce di garanzia previste dalla normativa per i regionali: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Anche Italo applicherà modifiche e riduzioni dei convogli, con corse garantite in lista dedicata.

Riviera Trasporti: autobus fermi anche nel Ponente. Lo sciopero coinvolge tutte le linee gestite da Riviera Trasporti, che aderisce alla mobilitazione USB di quest'oggi. La società ha comunicato le modalità operative: il personale viaggiante si fermerà dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Gli impianti fissi saranno interessati per l’intero turno con presidi garantiti. Restano assicurati i servizi scolastici fino alle 8.30 e dopo le 17.30.

La protesta. Lo sciopero è stato proclamato dall’USB per motivazioni politiche e sociali: nel mirino il piano RE-Arm EU, la gestione delle risorse pubbliche, le politiche industriali legate agli armamenti e il ruolo dell’Unione Europea e del Governo italiano nel contesto internazionale. Tra i punti rivendicati figurano la tutela dei servizi essenziali, la pace e il sostegno alle rivendicazioni del popolo palestinese.

Disagi per pendolari e lavoratori. La sovrapposizione dello sciopero ferroviario e di quello degli autobus interessa l’intera provincia di Imperia, da Ventimiglia a Sanremo fino al capoluogo. Possibili ripercussioni su collegamenti urbani ed extraurbani, spostamenti pendolari, orari scolastici e tratte intercomunali.

La situazione resterà critica fino alla sera. Il rientro alla normalità è previsto solo dopo le 21 di oggi, quando terminerà la mobilitazione nazionale. Si raccomanda agli utenti di verificare la disponibilità del servizio prima di mettersi in viaggio e di valutare orari alternativi per rientri o spostamenti di lavoro e studio