Bordighera: casi di scabbia, attivata una pulizia straordinaria nelle scuole e nei parchi giochi

Il Comune di Bordighera ha avviato un intervento straordinario di pulizia e sanificazione delle aree esterne delle scuole e dei parchi giochi, affidato con urgenza a TeknoService. La decisione è stata presa su richiesta dell’Assessore Martina Sferrazza, a seguito della segnalazione di alcuni casi di scabbia, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e prevenzione per bambini e famiglie.

Il servizio è già in corso e rappresenta una misura preventiva che si aggiunge alle attività di igiene e manutenzione regolarmente programmate. L’Amministrazione comunale, attraverso una nota inviata all’Istituto Comprensivo, ha inoltre manifestato la propria disponibilità a intervenire anche all’interno degli edifici scolastici, pur ricordando che la competenza e la responsabilità di tali spazi restano in capo all’Istituto stesso.

Poiché si tratta di una prestazione aggiuntiva rispetto a quelle previste dall’appalto comprensoriale, la spesa sarà sostenuta tramite il fondo comunale per casi imprevisti, dimostrando l’attenzione dell’Amministrazione verso la tutela della salute pubblica e la capacità di rispondere prontamente alle emergenze. Con questo intervento, Bordighera conferma la volontà di garantire ambienti sicuri e protetti per i più piccoli e per l’intera comunità, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali e nella loro capacità di agire con tempestività ed efficacia.