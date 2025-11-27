Ospedaletti, ancora tensione in Consiglio: lo sfogo della consigliera Lugarà

Si alza di nuovo la tensione in Consiglio comunale a Ospedaletti. Dopo il confronto acceso sulla palestra, a infiammare il dibattito è stata questa volta l’interpellanza relativa alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune, presentata dal gruppo “Ospedaletti Insieme”.

Durante la discussione del punto, la consigliera di minoranza Valentina Lugarà ha alzato i toni: “Oggi ho esordito per dire che non ci sono informazioni, sembra che vogliamo solo fare polemiche. Questi sono dati di fatto. Se noi portiamo queste informazioni in Consiglio, non lo facciamo per scherzo. Ogni volta veniamo insultati”.

Parole che sono arrivate in risposta alle richieste, da parte della maggioranza, di mantenere toni più pacati nella discussione. A quel punto è intervenuto anche il consigliere Rodriguez, difendendo la linea dell’Amministrazione: “Nessuno vi insulta, assolutamente. Qui sappiamo tutti ascoltare, interpretare le parole”. Una frase che ha scatenato la replica della consigliera d’opposizione: “Sbuffate, ci ridete in faccia e non ci prendete in giro?”.

La scintilla è scoppiata mentre l’aula affrontava il tema della Comunità Energetica, per cui la minoranza chiede chiarimenti su atti, costi, incarichi e programmazione delle attività. Nella sua interpellanza infatti vengono richiesti dettagli su atti amministrativi, costi sostenuti, finanziamenti, governance del progetto e tempi di realizzazione.

Si è trattato del secondo scontro consecutivo nel giro di pochi minuti: la stessa Lugarà, insieme ai consiglieri Taggiasco e Goso, aveva protestato anche durante il punto precedente all’ordine del giorno. Un clima caldo che conferma ancora una volta la distanza politica fra i due schieramenti, con maggioranza e opposizione sempre più ai ferri corti.