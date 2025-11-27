Dario Canavese presenta "Il turismo a Ventimiglia dal 1946 al 1995" (Foto)

"Il turismo a Ventimiglia dal 1946 al 1995", libro Strenna di Dario Canavese, verrà presentato sabato 29 novembre alle 17 nella sala di Sant'Agostino in piazza Bassi nella città di confine.

Un incontro proposto dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi e dalla Voce Intemelia in occasione della festa della Voce Intemelia che sarà animato dal Coro Polifonico Città di Ventimiglia.

"Per l'occasione vi sarà l'avvio dell'abbonamento e del tesseramento 2026 dell'Armanacu Ventemigliusu 2026 e U Berriun n° 17" - dicono gli organizzatori.